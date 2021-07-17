Пилота, пострадавшего при падении самолёта Ан-28 в Томской области, прооперируют сегодня. Видео © LIFE

Пилот самолёта Ан-28, совершившего жёсткую посадку в Томской области, будет прооперирован. У мужчины диагностирована травма нижних конечностей, однако он не унывает, настроение у него хорошее. Об этом Лайфу рассказал главный внештатный травматолог Томской области Станислав Шагиахметов.

"Пилот госпитализирован, [помещён] в травматологическое отделение, у него травма нижних конечностей. Операция планируется сегодня. Настроение у него хорошее, жизнерадостное", — сказал врач.