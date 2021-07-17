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"Настроение у него жизнерадостное": Сломавший ногу при падении Ан-28 командир будет прооперирован

По словам главного внештатного травматолога Томской области, у десятерых пациентов диагностированы повреждения в виде лёгких черепно-мозговых травм, растяжений и ушибов.

17 июля, 07:45

Пилота, пострадавшего при падении самолёта Ан-28 в Томской области, прооперируют сегодня. Видео © LIFE

Пилот самолёта Ан-28, совершившего жёсткую посадку в Томской области, будет прооперирован. У мужчины диагностирована травма нижних конечностей, однако он не унывает, настроение у него хорошее. Об этом Лайфу рассказал главный внештатный травматолог Томской области Станислав Шагиахметов.

"Пилот госпитализирован, [помещён] в травматологическое отделение, у него травма нижних конечностей. Операция планируется сегодня. Настроение у него хорошее, жизнерадостное", — сказал врач.

"Ну улыбайтесь тогда, раз всё нормально": Экипаж упавшего в Томской области Ан-28 встретил спасателей на крыле

"Ну улыбайтесь тогда, раз всё нормально": Экипаж упавшего в Томской области Ан-28 встретил спасателей на крыле

Ещё один госпитализированный пострадавший находится в отделении нейрохирургии. Десять человек были осмотрены медицинской бригадой. У всех диагностированы повреждения в виде лёгких черепно-мозговых травм, растяжений и ушибов.

Напомним, Ан-28 перестал выходить на связь во время рейса по маршруту Кедровый – Томск. Вскоре было обнаружено место жёсткой посадки самолёта. Лайф публиковал фотографии с места инцидента. Всего на борту находилось 18 человек, в том числе четыре члена экипажа. Все они живы, командир воздушного судна получил перелом ноги.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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