Роспотребнадзор выявил подделку более половины консервов из сайры
Ранее о массовом фальсификате предупреждали крупные российские производители.
Фото © ТАСС / Сергей Красноухов
Роспотребнадзор выявил масштабную подделку консервов из сайры, производящихся в России. Об этом со ссылкой на ведомство сообщает РБК.
"3,5 тысячи тонн консервов были изготовлены из 1,9 тысячи тонн сырья сайры, что фактически невозможно без фальсификации. А в 878 тоннах консервов сайра как сырьё не использовалась в принципе", — говорится в материалах Роспотребнадзора.
По результатам проверки ведомства выяснилось, что рынок консервированной сайры в России более чем наполовину представлен подделками, в которых этой рыбы не содержится вообще. При этом отмечается, что из исследуемых образцов консервов с соблюдением всех технологий было произведено всего 3,7 тысячи тонн сайры.
Напомним, месяц назад глава крупнейшего в России предприятия по производству рыбных консервов предупредил о массовой подделке сайры, направив соответствующее заявление в Роспотребнадзор.
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