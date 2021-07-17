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Роспотребнадзор выявил подделку более половины консервов из сайры

Ранее о массовом фальсификате предупреждали крупные российские производители.

17 июля, 07:37
<p>Фото © ТАСС / Сергей Красноухов</p>

Фото © ТАСС / Сергей Красноухов

Роспотребнадзор выявил масштабную подделку консервов из сайры, производящихся в России. Об этом со ссылкой на ведомство сообщает РБК.

"3,5 тысячи тонн консервов были изготовлены из 1,9 тысячи тонн сырья сайры, что фактически невозможно без фальсификации. А в 878 тоннах консервов сайра как сырьё не использовалась в принципе", — говорится в материалах Роспотребнадзора.

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По результатам проверки ведомства выяснилось, что рынок консервированной сайры в России более чем наполовину представлен подделками, в которых этой рыбы не содержится вообще. При этом отмечается, что из исследуемых образцов консервов с соблюдением всех технологий было произведено всего 3,7 тысячи тонн сайры.

Напомним, месяц назад глава крупнейшего в России предприятия по производству рыбных консервов предупредил о массовой подделке сайры, направив соответствующее заявление в Роспотребнадзор.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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