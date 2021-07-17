Число жертв сильнейшего наводнения в Германии увеличилось до 133

Так, по меньшей мере 90 человек погибли в Рейнланд-Пфальце. Сейчас по числу жертв этот регион находится на первом месте во всей пострадавшей области. Ещё как минимум 43 человека погибли в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия. Отмечается также, что ситуация с наводнением резко ухудшилась в городе Эрфтштадт, что находится недалеко от Кёльна. Власти не исключают, что число жертв может увеличиться.