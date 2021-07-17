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Число жертв сильнейшего наводнения в Германии увеличилось до 133

Ранее власти страны ввели режим военной катастрофы для того, чтобы быстрее оказывать помощь нуждающимся.

17 июля, 07:12

Не менее 133 человек погибли в результате наводнения в Германии. Видео © Twitter / ian bremmer, Parveen Kaswan

Число жертв разрушительного наводнения на западе Германии увеличилось до 133. Об этом со ссылкой на экстренные службы страны сообщает немецкая газета Bild.

Так, по меньшей мере 90 человек погибли в Рейнланд-Пфальце. Сейчас по числу жертв этот регион находится на первом месте во всей пострадавшей области. Ещё как минимум 43 человека погибли в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия. Отмечается также, что ситуация с наводнением резко ухудшилась в городе Эрфтштадт, что находится недалеко от Кёльна. Власти не исключают, что число жертв может увеличиться.

Пропавшими без вести после наводнения в ФРГ числятся 1,3 тысячи человек

Пропавшими без вести после наводнения в ФРГ числятся 1,3 тысячи человек

Причиной наводнения на западе Германии стали продолжительные ливни, которые шли с начала недели. В результате из берегов вышло несколько рек. Власти страны объявили режим военной катастрофы.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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