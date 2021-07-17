Россиянам рассказали, как перестать жить от зарплаты до зарплаты

Россиянам, которые не хотят брать кредиты и бояться непредвиденных расходов, нужно научиться планировать свои траты и формировать подушку безопасности, советует основатель и СЕО финтехкомпании "Деньги вперёд" Павел Гужиков.

По словам эксперта, 25 процентам населения не хватает зарплаты на основные нужды. Это значит, что у каждого четвёртого возникает необходимость брать деньги в долг для удовлетворения базовых потребностей. Чтобы избавиться от постоянного ощущения нехватки денег, нужно откладывать не менее 10 процентов от своего ежемесячного дохода для формирования подушки безопасности. Причём, по мнению эксперта, этот процент стоит регулярно увеличивать.

"Имея запас в три – шесть месячных расходов, внезапно понадобившиеся траты на лечение или ремонт техники не выбьют вас из колеи, до следующей зарплаты ваш бюджет продержится абсолютно спокойно", — пояснил Гужиков в беседе с РИА "Новости".

Также эксперт советует распланировать свои ежемесячные платежи так, чтобы они совпадали с датами аванса или зарплаты, тогда на них всегда будут выделены средства, задержек по оплате не будет. Кроме того, Гужиков рекомендует россиянам пользоваться специальными приложениями для контроля расходов.

"Если понимаете, что денег до зарплаты в следующем месяце снова хватит впритык, устанавливайте лимит на ежедневные траты. Чётко видя сумму, которую нельзя превысить сегодня, чтобы не брать в долг до зарплаты завтра, вы сможете лучше контролировать свои траты и покупать только необходимое", — заключил специалист.