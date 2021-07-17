В Екатеринбурге верующие вышли на Царский крестный ход, несмотря на его отмену
Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что проведение мероприятия не согласовано в связи с распространением в регионе нового штамма CoViD-19.
Фото © ТАСС / Донат Сорокин
Жители Екатеринбурга приняли участие в крестном ходе, посвящённом памяти императорской семьи, несмотря на его отмену из-за ситуации с коронавирусом. Как сообщает РИА "Новости", в ночь на субботу возле Храма на Крови прошла литургия, во время которой митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений Кульберг напомнил, что крестный ход отменили, и призвал всех после завершения литургии отправиться туда, "куда влечёт их сердце", и пусть это "будет неорганизованно".
В результате часть верующих отправилась малыми группами на Ганину яму. В Екатеринбургской епархии пояснили, что традиционным крестным ходом это назвать нельзя.
Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что проведение Царского крестного хода не согласовано в связи с распространением в регионе нового штамма CoViD-19. Местный оперштаб по борьбе с инфекцией также рекомендовал епархии ограничить массовые мероприятия. Согласно постановлению Роспотребнадзора, в регионе с 14 июля запрещены мероприятия численностью более 500 человек.
Царский крестный ход проводится ежегодно в годовщину гибели императора Николая II и его семьи. Как правило, в нём участвует несколько десятков тысяч человек. Они повторяют маршрут, которым в 1919 году везли останки расстрелянных членов царской семьи и их слуг, — от Храма на Крови до монастыря Святых Царственных Страстотерпцев на Ганиной яме. Длина маршрута составляет 20 километров.
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