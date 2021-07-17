В Астрахани заслуженного тренера-инвалида выживают из квартиры. Видео © LIFE

Заслуженный тренер России по футболу среди глухих Александр Чиненков утверждает, что его выживают из собственной квартиры, в которой он прожил всю жизнь. Несколько месяцев назад сын Чиненкова продал свою долю без согласования с отцом. Вскоре объявился новый собственник, оставивший на двери записку с просьбой предоставить ключи. По словам тренера, неизвестные ему люди предложили выкупить долю назад или сделать совместную продажу квартиры. После того как мужчина не согласился с предлагаемыми условиями, его стали выживать из дома — устроили в двушке погром и подселили бомжа. Самому Чиненкову пришлось переехать к дочери.

"Они (представители собственника. — Прим. ред.) появляются вместе с полицией. Пытались взломать дверь, просили ключи от нас. Сотрудники полиции были на их стороне, говорили, что мы разрешаем взламывать, если вы добровольно не предоставите нам ключи от квартиры. Взламывали неоднократно, много раз взламывали замки... Они уже начали делать погром квартиры, выдернули унитаз, начали срывать обои, сделали заварушку, чтобы я не мог находиться в квартире. Постоянно преследовали, давили. Им нужна была моя подпись на согласие продажи квартиры. Потом они привели бомжа", — рассказал тренер в беседе с Лайфом.

Представитель нового собственника доли — Андрей Майский, который занимается выкупом долей в квартирах — заявил, что в его фирму позвонил сын Александра Чиненкова Сергей с предложением выкупа доли. По его словам, в этой квартире со стороны нового собственника никто не находился больше 10 минут. Семью Чиненкова Майский обвинил в создании "спектакля" вокруг ситуации. По словам представителя собственника, если Чиненков хочет эту квартиру, то он должен выкупить долю за 800 тысяч рублей. Тем временем сам новый собственник доли, Роман Райнер, и вовсе обвинил тренера и его дочь в мошенничестве.

"Они там сам навели погром и стали это позиционировать, как будто это я или мои представители нанесли ущерб... Павел, которого они называли бомжом, хотя у него есть недвижимость и регистрация в Астрахани... Они уже обманывают, — заявил Райнер, отметив, что у Павла и Майского есть доверенности от него.

Роман добавил, что сейчас не живёт в России, у него вообще много собственности.

"У меня много собственности, всякой разной собственности, поэтому мог бы жить, а мог бы и не жить. Сложились бы обстоятельства, когда мне нужно было бы приехать в Астрахань по делам, я бы там останавливался, конечно, и жил", — сказал Райнер.

Адвокат семьи Чиненковых Хусейн Тухашев напомнил, что в России действует преимущественное право, то есть если в квартире два собственника, то при продаже доли приоритетное право на покупку имеет один из них. В данном случае этого не произошло, подчеркнул юрист.