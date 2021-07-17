Перечислены самые дешёвые авиабилеты по России в августе

Куда россияне смогут полететь в августе, сэкономив при этом значительную для семейного бюджета сумму на приобретении авиабилетов, выяснили аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, сообщает RT.

Самые приемлемые по цене авиабилеты доступны жителям Москвы. Всего за 800 рублей они могут добраться до Брянска, за 1500 и 1550 — до Ульяновска и Санкт-Петербурга. Немного дороже выйдет перелёт в Псков — 1800 рублей. Чтобы добраться до Анапы, москвичам придётся заплатить 1980 рублей.

В свою очередь, петербуржцам в августе выгоднее всего было бы отправиться в Москву — билет на самолёт в столицу им доступен по цене от 1550 рублей. Сэкономить можно и на поездке в Архангельск — билет стоит 1990 рублей. А перелёт до Калуги обойдётся в 2120 рублей. Дороже выйдет авиабилет в Калининград (2500 рублей) и Нижний Новгород (2850 рублей).

Жителям Екатеринбурга экономнее всего в августе добраться до Тюмени — за 1440 рублей. В Магнитогорск билеты немного дороже — 1480 рублей. Чтобы отправиться в Уфу, екатеринбуржцам надо будет заплатить 1790 рублей, в Ижевск — 1890 рублей, в Ханты-Мансийск — от 2300 рублей.

Жители курортного Сочи смогут сэкономить на покупке билета в Минеральные Воды — цены на авиабилеты в этот город начинаются от 1770 рублей. Путешествие в Краснодар обойдётся им в 1820 рублей, а в Элисту — от 1910 рублей. Более высокая цена будет у билетов в Ставрополь — 2010 рублей, а также в Махачкалу — 2110 рублей. Из Новосибирска можно бюджетно долететь до Томска, Кемерова и Барнаула — такие авианаправления стоят минимум 1100 рублей.