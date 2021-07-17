В Индии 11 человек погибли, пытаясь достать подростка из колодца
Люди пытались спасти ребёнка своими силами, но конструкция внезапно обрушилась. В результате большая часть оказалась под землёй.
Фото © Twitter / NDTV News feed
В Индии 11 человек погибли, пытаясь достать подростка из колодца. Видео © Twitter / fpjindia
В Индии 40 человек провалились в обрушившийся колодец, пытаясь спасти упавшего туда подростка, сообщает NDTV.
Трагедия произошла в городе Гандж-Басода (штат Мадхья-Прадеш) после того, как 13-летний подросток упал в колодец. На помощь к нему прибежало порядка 40 человек. Люди пытались разыскать ребёнка своими силами, но колодец внезапно обрушился. В результате большая часть оказалась под землёй. Спасателям удалось вытащить несколько человек, а 11 погибли.
Свои глубокие соболезнования в связи с трагедией выразили премьер-министр Индии Нарендра Моди и глава штата, где произошло ЧП. Семьям пострадавших планируют выплатить по 500 тысяч рупий (около 500 тысяч рублей). Каждый пострадавший получит компенсацию в размере 50 тысяч рупий (около 50 тысяч рублей). Обстоятельства трагедии устанавливаются.
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