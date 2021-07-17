НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Индии 11 человек погибли, пытаясь достать подростка из колодца

Люди пытались спасти ребёнка своими силами, но конструкция внезапно обрушилась. В результате большая часть оказалась под землёй.

17 июля, 04:51

Фото © Twitter / NDTV News feed

В Индии 11 человек погибли, пытаясь достать подростка из колодца. Видео © Twitter / fpjindia

В Индии 40 человек провалились в обрушившийся колодец, пытаясь спасти упавшего туда подростка, сообщает NDTV.

Трагедия произошла в городе Гандж-Басода (штат Мадхья-Прадеш) после того, как 13-летний подросток упал в колодец. На помощь к нему прибежало порядка 40 человек. Люди пытались разыскать ребёнка своими силами, но колодец внезапно обрушился. В результате большая часть оказалась под землёй. Спасателям удалось вытащить несколько человек, а 11 погибли.

Во Флориде взорвали оставшуюся часть дома, при обрушении которого погибли десятки людей

Во Флориде взорвали оставшуюся часть дома, при обрушении которого погибли десятки людей

Свои глубокие соболезнования в связи с трагедией выразили премьер-министр Индии Нарендра Моди и глава штата, где произошло ЧП. Семьям пострадавших планируют выплатить по 500 тысяч рупий (около 500 тысяч рублей). Каждый пострадавший получит компенсацию в размере 50 тысяч рупий (около 50 тысяч рублей). Обстоятельства трагедии устанавливаются.

Ранее в Китае рухнул семиэтажный дом, под завалами оказались люди.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Академик рассказала, как избежать заражения "чёрной плесенью"

1 июля, 19:02

Пилота и пассажирку упавшего в Томской области самолёта Ан-28 госпитализировали

сегодня в 04:22

Полиция США в рамках спецоперации арестовала 40 педофилов

сегодня в 05:57

"Выдернули унитаз и привели бомжа": Заслуженного тренера-инвалида из Астрахани выживают из квартиры, где он прожил всю жизнь

сегодня в 05:54

Дьявольская мордашка кота сделала его звездой, но теперь хозяйка не может отделаться от экзорцистов

сегодня в 06:00

Новости партнеров

Layer 1