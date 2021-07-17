В Индии 11 человек погибли, пытаясь достать подростка из колодца. Видео © Twitter / fpjindia

В Индии 40 человек провалились в обрушившийся колодец, пытаясь спасти упавшего туда подростка, сообщает NDTV.

Трагедия произошла в городе Гандж-Басода (штат Мадхья-Прадеш) после того, как 13-летний подросток упал в колодец. На помощь к нему прибежало порядка 40 человек. Люди пытались разыскать ребёнка своими силами, но колодец внезапно обрушился. В результате большая часть оказалась под землёй. Спасателям удалось вытащить несколько человек, а 11 погибли.