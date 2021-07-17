Назарбаев рассказал об обещанных Каддафи 20 миллиардах долларов за сохранение ядерного оружия

Бывший ливийский лидер Муаммар Каддафи предлагал экс-президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву 20 миллиардов долларов за сохранение советского ядерного оружия на казахской территории. Об этом Назарбаев признался в фильме "Казах: история золотого человека", закрытый показ которого прошёл в Москве.

После распада СССР у Казахстана осталась часть ядерного арсенала, что сделало страну первым исламским ядерным государством. После этого, по словам экс-президента, к нему начали приезжать лидеры разных стран, в том числе Великобритании, США и Палестины. Причём последний представлял вовсе не свою страну.

"Его прислал Муаммар Каддафи узнать обстановку с ядерным оружием. Естественно, у меня в мыслях не было продавать эти ракеты. Я просто сказал: "Содержать их очень дорого, Казахстан не вынесет". — "А сколько денег нужно?" Я тогда не соображал в объёмах денег, особенно в долларах. Так, шутя, с потолка, взял и говорю: "20 миллиардов", — вспоминает Назарбаев.

Палестинский лидер воспринял озвученную сумму с полной серьёзностью и заявил, что деньги будут. На уточняющий вопрос журналиста экс-президент Казахстана признался, что так ничего и не получил от Каддафи.