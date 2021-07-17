Полиция США в рамках спецоперации арестовала 40 педофилов
Правоохранителям удалось установить местоположение преступников благодаря размещённой в Интернете рекламе.
Фото © Pexels
В США полицейские арестовали сразу 40 педофилов. Об этом сообщает издание Ktar News. Отмечается, что все они были задержаны по разным уголовным делам.
По данным СМИ, спецоперация проводилась полицией штата Аризона совместно с Федеральным бюро расследований (ФБР). Поймать преступников удалось благодаря рекламе, размещённой на сайте с нелегальными объявлениями. Сообщается, что задержанные подозреваются не только в преступлениях сексуального характера в отношении детей, но и в торговле людьми, хранении наркотиков, а также в отмывании денег.
В Москве школьница месяцами молила спасти её от отчима-педофила, но мать не воспринимала слова подростка всерьёз
Ранее Лайф рассказывал о жуткой истории из Омска, где педофил-рецидивист три года насиловал детей сожительницы, угрожая убить их мать.
Лента новостей
"Выдернули унитаз и привели бомжа": Заслуженного тренера-инвалида из Астрахани выживают из квартиры, где он прожил всю жизнь
сегодня в 05:54
Назарбаев рассказал об обещанных Каддафи 20 миллиардах долларов за сохранение ядерного оружия
сегодня в 05:32
Перечислены самые дешёвые авиабилеты по России в августе
сегодня в 05:01
Комментариев: 0