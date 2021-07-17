Полиция США в рамках спецоперации арестовала 40 педофилов

В США полицейские арестовали сразу 40 педофилов. Об этом сообщает издание Ktar News . Отмечается, что все они были задержаны по разным уголовным делам.

По данным СМИ, спецоперация проводилась полицией штата Аризона совместно с Федеральным бюро расследований (ФБР). Поймать преступников удалось благодаря рекламе, размещённой на сайте с нелегальными объявлениями. Сообщается, что задержанные подозреваются не только в преступлениях сексуального характера в отношении детей, но и в торговле людьми, хранении наркотиков, а также в отмывании денег.