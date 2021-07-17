В Москве прощаются с актёром и музыкантом Петром Мамоновым
Похороны артиста пройдут в подмосковной Верее по его собственному завещанию.
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В Москве прощаются с актёром и музыкантом Петром Мамоновым. Гражданская панихида проходит в Донском монастыре.
Проститься с лидером культовой группы "Звуки Му" пришли десятки человек. В зал принесли венки от президента России Владимира Путина и Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В 9:30 состоится отпевание артиста, после чего в подмосковной Верее пройдут похороны.
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Напомним, что в конце июня Пётр Мамонов попал в реанимацию с коронавирусом. Он проходил лечение в московской больнице в Коммунарке. Первоначально его состояние оценивалось как крайне тяжёлое, потом артисту временно чуть полегчало. А затем супруга Мамонова Ольга рассказала, что её мужу вновь стало хуже. 15 июля он скончался на 71-м году жизни.
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