В Москве прощаются с актёром и музыкантом Петром Мамоновым. Гражданская панихида проходит в Донском монастыре.

Проститься с лидером культовой группы "Звуки Му" пришли десятки человек. В зал принесли венки от президента России Владимира Путина и Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В 9:30 состоится отпевание артиста, после чего в подмосковной Верее пройдут похороны.