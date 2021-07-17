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Два человека погибли при крушении вертолёта на Украине

Пожар, возникший в результате происшествия, вскоре был потушен сотрудниками ГСЧС.

17 июля, 07:21
<p>Фото © <a href="https://meridian-avia-agro.com.ua/ru/gallery/#gallery-photos-12" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Меридиан Авиа Агро</a></p>

Фото © Меридиан Авиа Агро

На Украине в Николаевской области вблизи села Зайве разбился вертолёт Ми-2. В результате крушения погибли пилот и его помощник. Об этом сообщила Государственная служба по ЧС.

"17 июля в 06:08 вблизи села Зайве Николаевского района произошло падение вертолёта Ми-2 (Меридиан-Авиа-Агро) с последующим возгоранием, вследствие чего погибли два человека (пилот и помощник пилота)", отмечается на сайте ведомства.

Также сообщается, что пожар площадью шесть квадратных метров вскоре был ликвидирован. Для тушения были задействованы две единицы техники и восемь сотрудников ГСЧС.

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Ранее другой вертолёт Ми-2 пропал на Камчатке. В результате были обнаружены тела двух человек, которые были на борту. Сгоревший остов воздушного судна был найден в 12:05 по местному времени (3:05 мск), а тела погибших — через 25 минут после этого.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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