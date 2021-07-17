Два человека погибли при крушении вертолёта на Украине

На Украине в Николаевской области вблизи села Зайве разбился вертолёт Ми-2. В результате крушения погибли пилот и его помощник. Об этом сообщила Государственная служба по ЧС.

"17 июля в 06:08 вблизи села Зайве Николаевского района произошло падение вертолёта Ми-2 (Меридиан-Авиа-Агро) с последующим возгоранием, вследствие чего погибли два человека (пилот и помощник пилота)", — отмечается на сайте ведомства.

Также сообщается, что пожар площадью шесть квадратных метров вскоре был ликвидирован. Для тушения были задействованы две единицы техники и восемь сотрудников ГСЧС.