Два человека погибли при крушении вертолёта на Украине
Пожар, возникший в результате происшествия, вскоре был потушен сотрудниками ГСЧС.
Фото © Меридиан Авиа Агро
На Украине в Николаевской области вблизи села Зайве разбился вертолёт Ми-2. В результате крушения погибли пилот и его помощник. Об этом сообщила Государственная служба по ЧС.
"17 июля в 06:08 вблизи села Зайве Николаевского района произошло падение вертолёта Ми-2 (Меридиан-Авиа-Агро) с последующим возгоранием, вследствие чего погибли два человека (пилот и помощник пилота)", — отмечается на сайте ведомства.
Также сообщается, что пожар площадью шесть квадратных метров вскоре был ликвидирован. Для тушения были задействованы две единицы техники и восемь сотрудников ГСЧС.
Ранее другой вертолёт Ми-2 пропал на Камчатке. В результате были обнаружены тела двух человек, которые были на борту. Сгоревший остов воздушного судна был найден в 12:05 по местному времени (3:05 мск), а тела погибших — через 25 минут после этого.
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