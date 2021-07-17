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Мишустин поручил провести инвентаризацию объёмов вакцин от коронавируса

Это необходимо из-за повышенного спроса в России на препараты, которые в регионы доставляются с большими задержками.

17 июля, 09:03
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/Pravitelstvo_RF/status/1415696850544386048/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Правительство России</a></p>

Фото © Twitter / Правительство России

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минпромторгу и Минздраву провести инвентаризацию объёмов вакцин от коронавируса, сообщается на сайте Правительства РФ.

Это необходимо для того, чтобы получить актуальную информацию об остатках доз, спрогнозировать потребность в препаратах и сформировать резерв, отметили в кабмине. Мишустин принял решение о проведении инвентаризации в связи с тем, что в России наблюдается повышенный спрос на вакцину и в регионы препараты доставляются с большими задержками.

Мишустин поручил довести коллективный иммунитет к ковиду в России до 80–90%

Мишустин поручил довести коллективный иммунитет к ковиду в России до 80–90%

Выполнить поручение необходимо до 21 июля. Мишустин также заметил, что эпидемиологическая ситуация в стране остаётся сложной и необходимо действовать на опережение и оперативно реагировать на изменения.

Ранее премьер-министр поручил обеспечить возможность вакцинации сотрудников федеральных ведомств от коронавирусной инфекции. Принуждать ставить прививку чиновников не будут.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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