Мишустин поручил провести инвентаризацию объёмов вакцин от коронавируса

Это необходимо для того, чтобы получить актуальную информацию об остатках доз, спрогнозировать потребность в препаратах и сформировать резерв, отметили в кабмине. Мишустин принял решение о проведении инвентаризации в связи с тем, что в России наблюдается повышенный спрос на вакцину и в регионы препараты доставляются с большими задержками.