Мишустин поручил провести инвентаризацию объёмов вакцин от коронавируса
Это необходимо из-за повышенного спроса в России на препараты, которые в регионы доставляются с большими задержками.
Фото © Twitter / Правительство России
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минпромторгу и Минздраву провести инвентаризацию объёмов вакцин от коронавируса, сообщается на сайте Правительства РФ.
Это необходимо для того, чтобы получить актуальную информацию об остатках доз, спрогнозировать потребность в препаратах и сформировать резерв, отметили в кабмине. Мишустин принял решение о проведении инвентаризации в связи с тем, что в России наблюдается повышенный спрос на вакцину и в регионы препараты доставляются с большими задержками.
Выполнить поручение необходимо до 21 июля. Мишустин также заметил, что эпидемиологическая ситуация в стране остаётся сложной и необходимо действовать на опережение и оперативно реагировать на изменения.
Ранее премьер-министр поручил обеспечить возможность вакцинации сотрудников федеральных ведомств от коронавирусной инфекции. Принуждать ставить прививку чиновников не будут.
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