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"Легко перенёс": Супруга заразившегося ковидом Боярского заявила об улучшении здоровья артиста

После окончательного выздоровления актёр планирует повторно вакцинироваться от инфекции.

17 июля, 09:44
<p>Фото © ТАСС / Гавриил Григоров</p>

Фото © ТАСС / Гавриил Григоров

Народный артист РСФСР Михаил Боярский пошёл на поправку и теперь ожидает отрицательного результата теста на коронавирус. Об этом сообщила RT супруга артиста Лариса Луппиан, заметив, что артист был вакцинирован.

"Поэтому он легко перенёс. А так бы не знаю, что было бы. Так что я тоже всех призываю вакцинироваться, это совершенно точно, и все врачи об этом говорят. Иначе мы не справимся и будем всё время с этими волнами туда-сюда", — сказала Луппиан, добавив, что Боярский планирует ревакцинироваться.

Боярский опроверг сообщения о своей госпитализации с ковидом

Боярский опроверг сообщения о своей госпитализации с ковидом

Напомним, ранее СМИ сообщили, что Боярский попал в Боткинскую больницу с коронавирусом. 71-летний артист якобы болеет уже седьмой день, при этом чувствует себя нормально. Сам артист опроверг эту информацию.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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