"Поэтому он легко перенёс. А так бы не знаю, что было бы. Так что я тоже всех призываю вакцинироваться, это совершенно точно, и все врачи об этом говорят. Иначе мы не справимся и будем всё время с этими волнами туда-сюда", — сказала Луппиан, добавив, что Боярский планирует ревакцинироваться.