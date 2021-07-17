"Легко перенёс": Супруга заразившегося ковидом Боярского заявила об улучшении здоровья артиста
После окончательного выздоровления актёр планирует повторно вакцинироваться от инфекции.
Фото © ТАСС / Гавриил Григоров
Народный артист РСФСР Михаил Боярский пошёл на поправку и теперь ожидает отрицательного результата теста на коронавирус. Об этом сообщила RT супруга артиста Лариса Луппиан, заметив, что артист был вакцинирован.
"Поэтому он легко перенёс. А так бы не знаю, что было бы. Так что я тоже всех призываю вакцинироваться, это совершенно точно, и все врачи об этом говорят. Иначе мы не справимся и будем всё время с этими волнами туда-сюда", — сказала Луппиан, добавив, что Боярский планирует ревакцинироваться.
Напомним, ранее СМИ сообщили, что Боярский попал в Боткинскую больницу с коронавирусом. 71-летний артист якобы болеет уже седьмой день, при этом чувствует себя нормально. Сам артист опроверг эту информацию.
Комментариев: 0