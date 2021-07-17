Жителей Москвы предупредили о грозе и шквалистом ветре в ближайшие часы

МЧС Москвы распространило экстренное сообщение об ухудшении погоды в городе и области в ближайшие часы. Об этом сообщается на сайте ведомства. Так, до конца дня ожидаются сильные ливни, гроза и усиление ветра.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие один-два часа и до конца суток 17 июля местами по Москве ожидаются гроза, ливневый дождь, при грозе — шквалистое усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду", — сообщили в ведомстве.

МЧС предупреждает, что во время грозы опасно прятаться под деревьями, разговаривать по мобильному телефону и находиться у открытого окна. Водителям рекомендуется быть особо внимательными на дорогах, а пешеходам — не приближаться к шатким конструкциям во время порывистого ветра.