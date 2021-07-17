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Жителей Москвы предупредили о грозе и шквалистом ветре в ближайшие часы

Водителям рекомендуют быть особо внимательными на дорогах, а пешеходам — не приближаться к шатким конструкциям.

17 июля, 10:04
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Любимов</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Любимов

МЧС Москвы распространило экстренное сообщение об ухудшении погоды в городе и области в ближайшие часы. Об этом сообщается на сайте ведомства. Так, до конца дня ожидаются сильные ливни, гроза и усиление ветра.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие один-два часа и до конца суток 17 июля местами по Москве ожидаются гроза, ливневый дождь, при грозе — шквалистое усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду", — сообщили в ведомстве.

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МЧС предупреждает, что во время грозы опасно прятаться под деревьями, разговаривать по мобильному телефону и находиться у открытого окна. Водителям рекомендуется быть особо внимательными на дорогах, а пешеходам — не приближаться к шатким конструкциям во время порывистого ветра.

Ранее Лайф рассказывал, что московские службы переведены в режим повышенной готовности из-за прогнозируемых гроз и ливней. Заместитель мэра Пётр Бирюков призвал горожан при ухудшении погодных условий не выходить из дома без особой необходимости.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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