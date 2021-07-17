Расчленённое тело женщины обнаружили под Томском после посиделок с мужчинами и алкоголем

Жуткое убийство произошло в посёлке Зональная Станция под Томском, где на лестничной площадке одного из домов обнаружили останки тела женщины без руки, двух ног и головы. Нашли их в мусорном контейнере неподалёку. Как узнал Лайф, преступление могло произойти из-за того, что она отказала мужчине в половой связи.

15 июля 63-летний Александр со своим приятелем употребляли спиртные напитки и пригласили убитую присоединиться к ним. Тогда же и произошёл конфликт, во время которого мужчина сначала ударил женщину по лицу, а затем нанёс ей 12 ножевых ранений. По подозрению задержан Александр, однако он отрицает причастность к убийству и заявляет, что лишь присутствовал при этом. При этом позднее он приобрёл ножовку по металлу и стал избавляться от тела. Личность его собутыльника уже установлена, но его пока не задержали. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство". Назначена судебно-медицинская экспертиза.