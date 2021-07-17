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Расчленённое тело женщины обнаружили под Томском после посиделок с мужчинами и алкоголем

По подозрению в преступлении уже задержан один из собутыльников, личность второго также установлена.

17 июля, 09:45

Расчленённую женщину нашли в мусорном контейнере в Томске. Видео © Соцсети

Жуткое убийство произошло в посёлке Зональная Станция под Томском, где на лестничной площадке одного из домов обнаружили останки тела женщины без руки, двух ног и головы. Нашли их в мусорном контейнере неподалёку. Как узнал Лайф, преступление могло произойти из-за того, что она отказала мужчине в половой связи.

15 июля 63-летний Александр со своим приятелем употребляли спиртные напитки и пригласили убитую присоединиться к ним. Тогда же и произошёл конфликт, во время которого мужчина сначала ударил женщину по лицу, а затем нанёс ей 12 ножевых ранений. По подозрению задержан Александр, однако он отрицает причастность к убийству и заявляет, что лишь присутствовал при этом. При этом позднее он приобрёл ножовку по металлу и стал избавляться от тела. Личность его собутыльника уже установлена, но его пока не задержали. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство". Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Под домом мясника найдены останки 17 пропавших без вести человек

Под домом мясника найдены останки 17 пропавших без вести человек

Ранее Лайф рассказывал, что расчленивший русскую возлюбленную испанец получил 25 лет тюрьмы. Убийца покусал девушку, избил, после чего заколол и разрезал на куски, а потом полтора года хранил в морозильнике части тела жертвы.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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