Автоэксперты предупредили об угрозе частной жизни из-за внедрения системы "Паутина"
Специалисты считают, что по камерам можно будет наблюдать за любыми перемещениями людей.
Фото © ТАСС / Почуев Михаил
Внедрение системы "Паутина" на улицы российских городов ставит под угрозу частную жизнь россиян. Такое мнение высказал президент Федерации автовладельцев Свердловской области Кирилл Форманчук.
"В нашей стране можно всё купить. Я знаю, что сравнительно недорого можно получить данные о перемещениях, потому что камеры зафиксируют номера. Можно получить информацию, где вообще машина ездила, и использовать эти данные в противоправных целях", — сказал автоэксперт в беседе с URA.ru.
Аналогичного же мнения придерживается и глава Федерации автовладельцев России, автоэксперт Максим Едрышов. По его мнению, с помощью "Паутины" можно будет вычислить не только то, куда ездит человек, но и то, сколько времени он проводит в тех или иных местах. Всё это, по словам Едрышова, противоречит Конституции РФ.
Напомним, о скором внедрении системы "Паутина" ранее сообщили в МВД. Там отметили, что программное обеспечение до конца года будет установлено по всей России и будет предназначено для предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений, административных правонарушений, а также выявления угнанных автомобилей и водителей, скрывшихся с мест ДТП.
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