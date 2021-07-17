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Успел до грозы: Кириенко на вертолёте прилетел на форум "Территория смыслов"

Собравшимся участникам он рассказал, что победить в конкурсах невозможно ни по блату, ни за деньги, так как важно, чтобы люди не чувствовали себя ущемлёнными.

17 июля, 10:42

Кириенко сел за штурвал вертолёта, чтобы прилететь на форум "Территория смыслов". Видео © LIFE

Первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко на вертолёте прилетел на Всероссийский молодёжный форум "Территория смыслов". Причём он находился за штурвалом винтокрылого судна и успел до начала сильнейшего ливня.

"Слушайте, какой дождь. Как мне повезло, я просто сам летел на вертолёте за штурвалом, я бы не приземлился сейчас по такой погоде. Чудом успел долететь", — сказал он собравшимся.

На форуме Кириенко рассказал о платформе "Россия — страна возможностей", отметив, что для её создателей важно не потерять людей. Он заметил, что победить в конкурсе ни по блату, ни за деньги невозможно. А для участников созданы условия честной конкуренции, важно, чтобы люди не чувствовали себя ущемлёнными, уточнил он.

"Переходить из проекта в проект очень важно для нас. Платформы не должны заканчиваться, когда заканчивается конкурс, пока у нас это получается неплохо", — отметил Кириенко.

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Первый замруководителя администрации также счёл отличной идею начисления победителю конкурса дополнительных баллов в других проектах. Кроме того, Кириенко поведал о выделении отдельного международного трека в конкурсе "Лидеры России", в котором участвуют иностранцы.

Накануне, 15 июля, в международном детском центре "Артек" в Крыму завершился финал всероссийского конкурса "Большая перемена" среди учеников пятых – седьмых классов. В последний этап соревнования вышло 660 школьников — они стали лучшими из более чем миллиона своих сверстников со всей страны.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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