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Следствие просит отправить под домашний арест студентку, сбившую трёх детей в Москве

По предварительным данным, автомобилистка, управлявшая "маздой", могла находиться в состоянии алкогольного опьянения.

17 июля, 11:06
<p>Валерия Башкирова. Фото © Соцсети</p>

Валерия Башкирова. Фото © Соцсети

Никулинский районный суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения автомобилистке Валерии Башкировой, которая наехала на пешеходном переходе на троих детей в Москве. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Следствие требует избрать для девушки меру пресечения в виде домашнего ареста. По предварительным данным, в момент аварии студентка находилась в состоянии алкогольного опьянения. Однако это не подтвердила экспертиза. Ей предъявлено обвинение по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека".

Сбившая детей на "мазде" в Москве студентка рассказала, что в момент ДТП "сидела в телефоне"

Сбившая детей на "мазде" в Москве студентка рассказала, что в момент ДТП "сидела в телефоне"

Напомним, ДТП произошло на улице Авиаторов. Легковой автомобиль сбил троих детей на пешеходном переходе. Двое из них — в возрасте четырёх и пяти лет. Также среди пострадавших — девятимесячный малыш в коляске. Все дети были госпитализированы в тяжёлом состоянии. Они получили переломы и черепно-мозговые травмы. Пятилетний мальчик скончался в больнице. Позже выяснилось, что за рулём рокового автомобиля находилась студентка факультета журналистики РАНХиГС Валерия Башкирова.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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