Следствие просит отправить под домашний арест студентку, сбившую трёх детей в Москве

Никулинский районный суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения автомобилистке Валерии Башкировой, которая наехала на пешеходном переходе на троих детей в Москве. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Следствие требует избрать для девушки меру пресечения в виде домашнего ареста. По предварительным данным, в момент аварии студентка находилась в состоянии алкогольного опьянения. Однако это не подтвердила экспертиза. Ей предъявлено обвинение по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека".