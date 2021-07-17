Следствие просит отправить под домашний арест студентку, сбившую трёх детей в Москве
По предварительным данным, автомобилистка, управлявшая "маздой", могла находиться в состоянии алкогольного опьянения.
Валерия Башкирова. Фото © Соцсети
Никулинский районный суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения автомобилистке Валерии Башкировой, которая наехала на пешеходном переходе на троих детей в Москве. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.
Следствие требует избрать для девушки меру пресечения в виде домашнего ареста. По предварительным данным, в момент аварии студентка находилась в состоянии алкогольного опьянения. Однако это не подтвердила экспертиза. Ей предъявлено обвинение по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека".
Напомним, ДТП произошло на улице Авиаторов. Легковой автомобиль сбил троих детей на пешеходном переходе. Двое из них — в возрасте четырёх и пяти лет. Также среди пострадавших — девятимесячный малыш в коляске. Все дети были госпитализированы в тяжёлом состоянии. Они получили переломы и черепно-мозговые травмы. Пятилетний мальчик скончался в больнице. Позже выяснилось, что за рулём рокового автомобиля находилась студентка факультета журналистики РАНХиГС Валерия Башкирова.
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