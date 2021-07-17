Актёр Дюжев рассказал о работе с Мамоновым на съёмочной площадке "Острова". Видео © LIFE

Актёр театра и кино Дмитрий Дюжев рассказал о работе с музыкантом Петром Мамоновым на съёмочной площадке фильма "Остров". Его коллега выбрал необычную тактику взаимодействия и стал избегать любого общения.

По словам Дюжева, который также играл роль в картине, с самого первого дня Мамонов игнорировал его. В результате звезда "Бригады" даже перестал пытаться заговорить с артистом. Причину он узнал лишь в последний съёмочный день, когда Мамонов сам подошёл и объяснил своё поведение. Оказалось, что всё объяснялось спецификой ролей обоих актёров.

"В последний съёмочный день он ко мне подсел и говорит: "Прости меня грешного. Ты же пойми, я непрофессиональный актёр, я же не могу, как вы, играть. Тут мы с тобой чай пьём, смеёмся — а наутро мне надо с тобой конфликт играть", — вспоминает Дюжев слова Мамонова.