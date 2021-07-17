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"По личным делам": Бердыев прилетел в Москву и ответил на вопрос о работе со сборной России

Его последним клубом был казанский "Рубин", с которым 68-летний специалист выиграл два чемпионата России.

17 июля, 12:01
<p>Фото © РПЛ</p>

Фото © РПЛ

Бывший главный тренер казанского "Рубина" и "Ростова" Курбан Бердыев прилетел в Москву по личным делам. Об этом сообщает "Чемпионат".

Накануне телеграм-канал Baza передавал, что Бердыев отправился из Алма-Аты в Москву на переговоры с руководством РФС о возможной работе со сборной России. В настоящее время 68-летний специалист работает в Казахстане, являясь советником председателя наблюдательного совета футбольного клуба "Кайрат".

"Прилетел ли я на переговоры с РФС? Нет, я по делам личным приехал", — отметил тренер.

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По информации "Спорт-Экспресс", РФС рассматривает вариант назначения Бердыева на вакантный пост наставника сборной России по футболу. Контракт с 68-летним специалистом планируется заключить до окончания чемпионата мира 2022 года.

Бердыев покинул пост наставника "Рубина" в начале июля 2019 года. С тех пор он не работал тренером. С казанским клубом специалист выиграл два чемпионата России, Кубок и Суперкубок страны. Также на его счету серебро национального первенства с "Ростовом".

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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