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По стопам ФРГ: Число жертв масштабного наводнения в Бельгии увеличилось до 24

Не исключается, что их количество будет расти. Наиболее пострадавшие от стихии районы сегодня посетит премьер-министр страны.

17 июля, 12:00

Видео © TikTok / funnyy41

Число погибших в результате масштабного наводнения в Бельгии увеличилось до 24 человек. Об этом со ссылкой на местный кризисный центр сообщает телеканал RTBF.

"К сожалению, мы должны принять во внимание, что это число будет расти в ближайшие часы и дни. Спасательные службы продолжают поиски", — добавили в кризисном центре.

Число жертв сильнейшего наводнения в Германии увеличилось до 133

Число жертв сильнейшего наводнения в Германии увеличилось до 133

Отмечается, что наиболее пострадавшие от стихийного бедствия регионы сегодня посетит премьер-министр страны Александр Де Кро.

Напомним, что наводнение на юге Бельгии началось в ночь с 14 на 15 июля в результате мощных ливней, которые продолжались весь день. За сутки там выпала полуторамесячная норма осадков. Местные уже назвали паводки сильнейшими за последние 20 лет.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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