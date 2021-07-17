Видео © TikTok / funnyy41

Число погибших в результате масштабного наводнения в Бельгии увеличилось до 24 человек. Об этом со ссылкой на местный кризисный центр сообщает телеканал RTBF.

"К сожалению, мы должны принять во внимание, что это число будет расти в ближайшие часы и дни. Спасательные службы продолжают поиски", — добавили в кризисном центре.

Отмечается, что наиболее пострадавшие от стихийного бедствия регионы сегодня посетит премьер-министр страны Александр Де Кро.