В Хабаровском крае из-за сильного паводка ввели режим ЧС, эвакуировано свыше 130 человек

Более 130 человек эвакуированы из-за паводка в Хабаровском крае. Видео © Instagram / vyazemskiy.live

Мощный паводок обрушился на населённые пункты Верхнебуреинского района Хабаровкого края, где уровень воды в местных реках дошёл до опасных значений. Введён режим ЧС, сообщается на сайте краевого главка МЧС.

"Заблаговременно из зоны подтопления было организовано отселение жильцов домов. Всего из посёлков Ургал и Усть-Ургал в посёлок Новый Ургал перевезено 138 человек, из них 38 детей", — говорится в сообщении.

Из них 47 человек, включая 11 детей, разместили во временном пункте на базе школы. Остальные граждане решили поселиться у родственников и друзей.

Сообщается также, что подтоплена дорога краевого значения Комсомольск-на-Амуре – Березовый – Амгунь – Чегдомын. Приостановлена работа паромной переправы между посёлками Чегдомын и Софийск, смыт деревянный мост через реку Ургал. Без транспортного сообщения остались два населённых пункта: Софийск и Шахтинск. Всего на территории района от дождевого паводка получили повреждения пять автомобильных деревянных мостов на дорогах краевого и местного значения.