В Хабаровском крае из-за сильного паводка ввели режим ЧС, эвакуировано свыше 130 человек
В регионе подтоплены дома и дороги, повреждены пять мостов, а ряд посёлков остались отрезанными из-за большой воды.
Фото © Telegram-канал "ПУЛЕМЁТ ДЕГТЯРЁВА"
Более 130 человек эвакуированы из-за паводка в Хабаровском крае. Видео © Instagram / vyazemskiy.live
Мощный паводок обрушился на населённые пункты Верхнебуреинского района Хабаровкого края, где уровень воды в местных реках дошёл до опасных значений. Введён режим ЧС, сообщается на сайте краевого главка МЧС.
"Заблаговременно из зоны подтопления было организовано отселение жильцов домов. Всего из посёлков Ургал и Усть-Ургал в посёлок Новый Ургал перевезено 138 человек, из них 38 детей", — говорится в сообщении.
Из них 47 человек, включая 11 детей, разместили во временном пункте на базе школы. Остальные граждане решили поселиться у родственников и друзей.
Сообщается также, что подтоплена дорога краевого значения Комсомольск-на-Амуре – Березовый – Амгунь – Чегдомын. Приостановлена работа паромной переправы между посёлками Чегдомын и Софийск, смыт деревянный мост через реку Ургал. Без транспортного сообщения остались два населённых пункта: Софийск и Шахтинск. Всего на территории района от дождевого паводка получили повреждения пять автомобильных деревянных мостов на дорогах краевого и местного значения.
На место также вылетал врио губернатора края Михаил Дегтярёв. По его словам, некоторые дома затопило буквально по крышу. На оперативном заседании было решено с завтрашнего утра пускать по одному взрослому в свои дома в посёлках Усть-Ургал и Ургал, чтобы они смогли покормить скот, проверить домашних животных и забрать документы.
Напомним, ранее ураган обрушился на Краснодарский край. В результате в Сочи погиб один человек: мужчину придавило упавшим деревом. По данным экстренной службы, ещё два человека пострадали. При этом в Анапе погиб ребёнок и двое пытавшихся его спасти взрослых. Силы МЧС в регионе были переведены в режим ЧС.
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