НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Хабаровском крае из-за сильного паводка ввели режим ЧС, эвакуировано свыше 130 человек

В регионе подтоплены дома и дороги, повреждены пять мостов, а ряд посёлков остались отрезанными из-за большой воды.

17 июля, 12:19

Фото © Telegram-канал "ПУЛЕМЁТ ДЕГТЯРЁВА"

Более 130 человек эвакуированы из-за паводка в Хабаровском крае. Видео © Instagram / vyazemskiy.live

Мощный паводок обрушился на населённые пункты Верхнебуреинского района Хабаровкого края, где уровень воды в местных реках дошёл до опасных значений. Введён режим ЧС, сообщается на сайте краевого главка МЧС.

"Заблаговременно из зоны подтопления было организовано отселение жильцов домов. Всего из посёлков Ургал и Усть-Ургал в посёлок Новый Ургал перевезено 138 человек, из них 38 детей", — говорится в сообщении.

Из них 47 человек, включая 11 детей, разместили во временном пункте на базе школы. Остальные граждане решили поселиться у родственников и друзей.

Около 150 человек эвакуировали в Свердловской области из-за затопления

Около 150 человек эвакуировали в Свердловской области из-за затопления

Сообщается также, что подтоплена дорога краевого значения Комсомольск-на-Амуре – Березовый – Амгунь – Чегдомын. Приостановлена работа паромной переправы между посёлками Чегдомын и Софийск, смыт деревянный мост через реку Ургал. Без транспортного сообщения остались два населённых пункта: Софийск и Шахтинск. Всего на территории района от дождевого паводка получили повреждения пять автомобильных деревянных мостов на дорогах краевого и местного значения.

На место также вылетал врио губернатора края Михаил Дегтярёв. По его словам, некоторые дома затопило буквально по крышу. На оперативном заседании было решено с завтрашнего утра пускать по одному взрослому в свои дома в посёлках Усть-Ургал и Ургал, чтобы они смогли покормить скот, проверить домашних животных и забрать документы.

Ливень затопил Улан-Удэ, оставив часть города без электричества

Ливень затопил Улан-Удэ, оставив часть города без электричества

Напомним, ранее ураган обрушился на Краснодарский край. В результате в Сочи погиб один человек: мужчину придавило упавшим деревом. По данным экстренной службы, ещё два человека пострадали. При этом в Анапе погиб ребёнок и двое пытавшихся его спасти взрослых. Силы МЧС в регионе были переведены в режим ЧС.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

В Комсомольске-на-Амуре иномарку разорвало на части после столкновения со столбом

15 июля, 04:04

По стопам ФРГ: Число жертв масштабного наводнения в Бельгии увеличилось до 24

сегодня в 12:00

Пилот мотодельтаплана погиб, разбившись под Белгородом

сегодня в 11:21

Во Флориде мужчина украл аллигатора и устроил с ним реслинг

сегодня в 12:04

"По личным делам": Бердыев прилетел в Москву и ответил на вопрос о работе со сборной России

сегодня в 12:01

Новости партнеров

Layer 1