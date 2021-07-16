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Лавров назвал уход США из Афганистана провалом

Глава МИД подчеркнул, что Москва не заинтересована в том, чтобы в этой стране был хаос.

16 июля, 14:38
<p>Сергей Лавров. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/MID_RF" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МИД России</a></p>

Сергей Лавров. Фото © Twitter / МИД России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что миссия США в Афганистане провалилась и это открыто признают даже в Вашингтоне.

"Американцы ушли, как подтвердил президент Джо Байден, потому что сочли свою миссию выполненной. Конечно, он старался представить ситуацию в максимально позитивных красках, но все понимают, что миссия провалилась", — сообщил он.

Также Лавров отметил, что террористическая организация ИГИЛ* и отделение "Аль-Каиды"* только укрепили свои позиции в Афганистане, а производство наркотиков достигло рекорда и составляет на данный момент 90% от мировых объёмов. Он подчеркнул, что с этой ситуацией необходимо бороться и Москва готова сотрудничать с Вашингтоном и Пекином для решения проблемы.

"Мы не заинтересованы в том, чтобы там был хаос. И не только потому, что мы не хотим его перелива в соседние союзные нам страны. Но и просто потому, что мы хотим самого-самого настоящего добра афганскому народу и заинтересованы в том, чтобы эти дружественные нам люди жили мирно", — заявил он.

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Напомним, ситуация в Афганистане обострилась именно после того, как США начали выводить свои войска. Президент Штатов Джо Байден заявил, что военная миссия в стране завершится 31 августа 2021 года. Он отметил, что Вашингтон будет добиваться мирного урегулирования в Афганистане. Роль в этом вопросе, по его словам, должны сыграть сама страна и другие государства региона. Вашингтон продолжит оказывать финансовую и техническую поддержку силам безопасности республики, а также гуманитарную помощь Кабулу, отметил американский лидер.

* Деятельность организаций запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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