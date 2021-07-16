Лавров назвал уход США из Афганистана провалом

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что миссия США в Афганистане провалилась и это открыто признают даже в Вашингтоне.

"Американцы ушли, как подтвердил президент Джо Байден, потому что сочли свою миссию выполненной. Конечно, он старался представить ситуацию в максимально позитивных красках, но все понимают, что миссия провалилась", — сообщил он.

Также Лавров отметил, что террористическая организация ИГИЛ* и отделение "Аль-Каиды"* только укрепили свои позиции в Афганистане, а производство наркотиков достигло рекорда и составляет на данный момент 90% от мировых объёмов. Он подчеркнул, что с этой ситуацией необходимо бороться и Москва готова сотрудничать с Вашингтоном и Пекином для решения проблемы.

"Мы не заинтересованы в том, чтобы там был хаос. И не только потому, что мы не хотим его перелива в соседние союзные нам страны. Но и просто потому, что мы хотим самого-самого настоящего добра афганскому народу и заинтересованы в том, чтобы эти дружественные нам люди жили мирно", — заявил он.

Напомним, ситуация в Афганистане обострилась именно после того, как США начали выводить свои войска. Президент Штатов Джо Байден заявил, что военная миссия в стране завершится 31 августа 2021 года. Он отметил, что Вашингтон будет добиваться мирного урегулирования в Афганистане. Роль в этом вопросе, по его словам, должны сыграть сама страна и другие государства региона. Вашингтон продолжит оказывать финансовую и техническую поддержку силам безопасности республики, а также гуманитарную помощь Кабулу, отметил американский лидер.