НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Путин заявил, что экономика РФ после пандемии в целом восстановилась

Он отметил, что это позволяет уже в 2021 году уверенно выходить на положительную динамику роста.

16 июля, 14:31

Фото © kremlin.ru

Президент России Владимир Путин оценил последствия от пандемии коронавируса для экономики страны и заявил, что они преодолены. Об этом российский лидер сказал во время онлайн-встречи лидеров форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

"В России реализован целый комплекс мер, нацеленных на сохранение доходов и занятости населения, поддержку бизнеса, снижение потерь, оказание помощи наиболее пострадавшим отраслям. Можно сказать, что в целом последствия от пандемии преодолены, экономика в целом восстановилась", — сказал глава государства.

В Минфине позитивно оценили подтверждение суверенного рейтинга России

В Минфине позитивно оценили подтверждение суверенного рейтинга России

Президент России обратил внимание на то, что всё это позволяет уже в 2021 году уверенно выходить на положительную динамику роста. Также глава государства отметил, что Россия готова делиться антикризисными наработками, в том числе в рамках министерского диалога по вопросам макроэкономической и структурной политики.

Отметим, что в июне международное рейтинговое агентство Fitch спрогнозировало более высокий рост российскому ВВП. Агентство объяснило это увеличением добычи нефти и восстановлением потребления в стране после спада эпидемии.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Путин на форуме АТЭС поддержал массовую иммунизацию трудовых мигрантов

сегодня в 13:50

С 1 августа повысят пенсии: Кого это затронет и на сколько вырастут выплаты

вчера в 21:40

Эксперт назвал три причины рекордного роста цен на бананы в России

сегодня в 13:07

"Да всё может быть!": Овечкин не исключил возвращения в московское "Динамо"

сегодня в 14:55

Учёные открыли "суперантитело", способное нейтрализовать множество коронавирусов

сегодня в 14:55

Новости партнеров

Layer 1