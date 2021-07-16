Путин заявил, что экономика РФ после пандемии в целом восстановилась

Президент России Владимир Путин оценил последствия от пандемии коронавируса для экономики страны и заявил, что они преодолены. Об этом российский лидер сказал во время онлайн-встречи лидеров форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

"В России реализован целый комплекс мер, нацеленных на сохранение доходов и занятости населения, поддержку бизнеса, снижение потерь, оказание помощи наиболее пострадавшим отраслям. Можно сказать, что в целом последствия от пандемии преодолены, экономика в целом восстановилась", — сказал глава государства.

Президент России обратил внимание на то, что всё это позволяет уже в 2021 году уверенно выходить на положительную динамику роста. Также глава государства отметил, что Россия готова делиться антикризисными наработками, в том числе в рамках министерского диалога по вопросам макроэкономической и структурной политики.