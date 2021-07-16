Экс-губернатору Кировской области Белых предъявлено обвинение в превышении полномочий

Следователи предъявили обвинение бывшему губернатору Кировской области Никите Белых по статье о превышении полномочий. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

По версии следствия, в 2011 году Белых в целях создания видимости улучшения показателей своей деятельности на посту губернатора обеспечил выделение бюджетных средств в АО "Кировская региональная ипотечная корпорация" якобы в целях строительства и приобретения жилья для работников бюджетной сферы региона. При этом он осознавал, что АО "К.Р.И.К." не обладает полномочиями по включению жилых помещений в специализированный жилищный фонд и не вправе осуществлять управление государственным или муниципальным жилищным фондом.

"Денежные средства в сумме 448 миллионов рублей, выделенные из областного бюджета, были израсходованы АО "К.Р.И.К." на текущие нужды, а приобретённые указанной организацией впоследствии квартиры, ставшие её собственностью, не могли составлять специализированный жилищный фонд, не являлись служебными жилыми помещениями, а также, вопреки требованиям законодательства, сдавались гражданам на условиях льготной аренды", — говорится на сайте ведомства.

Кроме того, Белых активно освещал в СМИ мероприятия по реализации программы "Служебное жильё", которая не была разработана и утверждена. Своими действиями чиновник повлёк тяжкие последствия в виде значительного материального ущерба, невключения жилых помещений в специализированный жилищный фонд, а также нарушил права граждан.