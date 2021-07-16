НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Экс-губернатору Кировской области Белых предъявлено обвинение в превышении полномочий

Своими действиями чиновник причинил значительный материальный ущерб, а также нарушил права граждан, уточнили в Следственном комитете.

16 июля, 14:29
<p>Никита Белых. Скриншот видео © <a href="https://www.youtube.com/watch?time_continue=19&v=bbZRDkTRXVk&feature=emb_logo" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СК РФ</a></p>

Никита Белых. Скриншот видео © СК РФ

Следователи предъявили обвинение бывшему губернатору Кировской области Никите Белых по статье о превышении полномочий. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

По версии следствия, в 2011 году Белых в целях создания видимости улучшения показателей своей деятельности на посту губернатора обеспечил выделение бюджетных средств в АО "Кировская региональная ипотечная корпорация" якобы в целях строительства и приобретения жилья для работников бюджетной сферы региона. При этом он осознавал, что АО "К.Р.И.К." не обладает полномочиями по включению жилых помещений в специализированный жилищный фонд и не вправе осуществлять управление государственным или муниципальным жилищным фондом.

"Денежные средства в сумме 448 миллионов рублей, выделенные из областного бюджета, были израсходованы АО "К.Р.И.К." на текущие нужды, а приобретённые указанной организацией впоследствии квартиры, ставшие её собственностью, не могли составлять специализированный жилищный фонд, не являлись служебными жилыми помещениями, а также, вопреки требованиям законодательства, сдавались гражданам на условиях льготной аренды", — говорится на сайте ведомства.

На экс-губернатора Кировской области Белых завели новое уголовное дело

На экс-губернатора Кировской области Белых завели новое уголовное дело

Кроме того, Белых активно освещал в СМИ мероприятия по реализации программы "Служебное жильё", которая не была разработана и утверждена. Своими действиями чиновник повлёк тяжкие последствия в виде значительного материального ущерба, невключения жилых помещений в специализированный жилищный фонд, а также нарушил права граждан.

Напомним, экс-губернатор Кировской области Никита Белых сейчас отбывает срок за получение взятки в размере 600 тысяч евро. В феврале 2018 года Пресненский суд Москвы приговорил его к восьми годам колонии строгого режима.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Астахов призвал арестовать "боксёра", нокаутировавшего женщину на глазах у ребёнка

12 июля, 13:58

Блогерша сбежала из Дубая, когда власти узнали, чем она занимается, и обвинили её в проституции

6 июля, 11:20

"Респект, молодцы": Заслуженный пилот РФ похвалил экипаж рухнувшего в Томской области Ан-28

сегодня в 14:46

Бывший футболист "Зенита" Гарай завершил карьеру в 34 года

сегодня в 15:12

"Да всё может быть!": Овечкин не исключил возвращения в московское "Динамо"

сегодня в 14:55

Новости партнеров

Layer 1