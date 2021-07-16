Повара с битами напали на нижегородца, который нашёл в их шаурме стекло

Как сообщает телеграм-канал "Нижний № 1", инцидент произошёл практически в самом центре города. Мужчина заказал шаурму, но вместе с ней "вкусил" немного стекла. Результатом стал отколовшийся зуб. Озадаченный нестандартной начинкой клиент решил обратиться к поварам, но те вместо извинений и замены блюда достали предмет, похожий на биту, и попытались избить им мужчину. На кадрах видно, что два агрессивно настроенных сотрудника в красных футболках угрожают парню и атакуют его в автомобиле. В один момент ему удаётся закрыть дверь, однако после этого он опускает стекло и продолжает спор. Пассажиры машины посоветовали ему поднять стекло и покинуть место инцидента.