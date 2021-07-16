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Повара с битами напали на нижегородца, который нашёл в их шаурме стекло

Мужчину обматерили и угрозами выгнали из заведения, оставив с отколовшимся зубом и синяками.

16 июля, 14:30

В Нижнем Новгороде повара напали на клиента, который нашёл в шаурме осколок стекла. Видео © Telegram / "Нижний № 1"

В Нижнем Новгороде продавцы шаурмы напали на клиента с битой, когда он нашёл стекло в своём стритфуде и поспешил пожаловаться на это.

Как сообщает телеграм-канал "Нижний № 1", инцидент произошёл практически в самом центре города. Мужчина заказал шаурму, но вместе с ней "вкусил" немного стекла. Результатом стал отколовшийся зуб. Озадаченный нестандартной начинкой клиент решил обратиться к поварам, но те вместо извинений и замены блюда достали предмет, похожий на биту, и попытались избить им мужчину. На кадрах видно, что два агрессивно настроенных сотрудника в красных футболках угрожают парню и атакуют его в автомобиле. В один момент ему удаётся закрыть дверь, однако после этого он опускает стекло и продолжает спор. Пассажиры машины посоветовали ему поднять стекло и покинуть место инцидента.

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Чем закончилась история, пока не известно, однако, судя по кадрам, недовольные клиенты всё же уехали из закусочной. Полицию на место не вызывали.

Ранее Лайф рассказывал, что в Ярославле неизвестные напали на таксиста и разбили ему машину за съёмку массовой драки.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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