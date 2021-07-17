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В Петербурге с начала массовой вакцинации от ковида привилось более 1,1 млн жителей

В городе продолжает наблюдаться ажиотаж вокруг препарата "Ковивак", который поставляется в прививочные пункты в малом количестве.

17 июля, 12:46
<p>Фото © ТАСС / Ермохин Сергей</p>

Фото © ТАСС / Ермохин Сергей

Со дня старта массовой вакцинации от коронавируса в Санкт-Петербурге прививки сделали уже 1 113 300 человек. Об этом со ссылкой на региональный оперштаб сообщает газета "Петербургский дневник".

Как и в других регионах, медики столкнулись с повышенным спросом на препарат "Ковивак" от новосибирского научного центра вирусологии и биологии "Вектор". На днях вакцина вновь появилась в городских прививочных пунктах, однако в сильно ограниченном количестве — по 100–200 доз на каждый пункт. При этом люди стараются записаться на инъекцию этим препаратом заранее. Всего же на сегодняшний день очередь на вакцинацию от ковида в Петербурге превысила 17 тысяч человек.

В Санкт-Петербург доставили 8,5 тысячи доз вакцины "Ковивак"

В Санкт-Петербург доставили 8,5 тысячи доз вакцины "Ковивак"

Ранее медик назвал две причины популярности вакцины "Ковивак" у россиян. Во-первых, полноценный иммунитет от вируса вырабатывается уже после первой прививки этим препаратом, а во-вторых, данной вакцины произведено очень мало, поэтому приходится заниматься её поисками.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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