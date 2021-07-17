В Петербурге с начала массовой вакцинации от ковида привилось более 1,1 млн жителей

Со дня старта массовой вакцинации от коронавируса в Санкт-Петербурге прививки сделали уже 1 113 300 человек. Об этом со ссылкой на региональный оперштаб сообщает газета "Петербургский дневник" .

Как и в других регионах, медики столкнулись с повышенным спросом на препарат "Ковивак" от новосибирского научного центра вирусологии и биологии "Вектор". На днях вакцина вновь появилась в городских прививочных пунктах, однако в сильно ограниченном количестве — по 100–200 доз на каждый пункт. При этом люди стараются записаться на инъекцию этим препаратом заранее. Всего же на сегодняшний день очередь на вакцинацию от ковида в Петербурге превысила 17 тысяч человек.