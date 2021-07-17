Бывшая наркоманка и алкоголичка показала себя сейчас, и после такого вы бросите все вредные привычки
"Если вы сомневаетесь, действительно ли вам пора бросать, или вы думаете, что с вами такое никак не может произойти... ещё как может", — уверяет героиня материала.
Пользовательница "Тиктока" Трина Бейл недавно поразила соцсеть своим внешним видом. К сожалению, отнюдь не в хорошем плане. В ролике женщина продемонстрировала, что с её телом сделали наркотики и алкогольная зависимость. После такого зрелища не нужны никакие научные статьи, доказывающие вред зависимостей, — всё и так видно.
Привет, ребята. И не думайте, что я просто объелась. Меня зовут Трина, и я наркоманка. Я не употребляю <...> почти два года, и я трезва уже четыре с половиной месяца. Я не послушала своего врача, когда он сказал мне бросить пить, иначе у меня будут серьёзные проблемы с печенью, но вот мы здесь. Вчера я получила плохое заключение
После Трина показала, как на её животе буквально проглядывает её огромная печень, которая последние годы работала на полную. Теперь женщине приходится мириться с последствиями зависимости, о которых говорят не так часто. Когда пользовательница пытается что-то съесть или даже выпить, это вызывает физическое чувство дискомфорта. В заключение Бейл обратилась к людям, которые, как и она год назад, испытывают проблемы с алкоголем.
Если вы сомневаетесь, действительно ли вам пора бросать, или вы думаете, что с вами такое никак не может произойти... ещё как может. Вот я показываю вам реальность алкозависимости и надеюсь, что, если вы задаётесь вопросом, прекратить или нет, вы обязательно это сделаете
Ролик Трины мигом стал вирусным. За пару недель его посмотрело больше 13 миллионов человек! Судя по комментариям, женщина своей цели добилась. С лёгкостью можно найти обращения от алкозависимых, которых вирусное видео вразумило, пишет BuzzFeed
Это именно то, что мне просто необходимо было увидеть 😭🥺. желаю тебе скорейшего восстановления
WOW-video
Свадебный фотограф дважды перепутала имя невесты, и вот почему её реакция оказалась такой странной
сегодня в 08:00
Мощный ливень принёс в Москву потопы и смерч: все неприятности к этой минуте
15 июля, 14:33
Страшно красивое видео сняли в Берлине, когда молния ударила в телебашню высотой 368 м
15 июля, 10:20
Комментариев: 0