Бывшая наркоманка и алкоголичка показала себя сейчас, и после такого вы бросите все вредные привычки

"Если вы сомневаетесь, действительно ли вам пора бросать, или вы думаете, что с вами такое никак не может произойти... ещё как может", — уверяет героиня материала.