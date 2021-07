10 актёров из любимых детских сериалов Disney, которые настолько изменились, что теперь только 18+

Кайл Шмид

Ник Спано

Роберт Ричард

Чез Старбак

Эрик фон Деттен

Итан Крафт

Филлип Риз

Эван Питерс

Майкл Копон

Майкл Дж. Паган

Сериал "Вверх, вверх под облака!" (Up, Up and Away) двухтысячного года можно назвать классикой детского супергеройского кино. Немалая заслуга в этом актёра Майкла Дж. Пагана, отлично сыгравшего одну из главных ролей. Сейчас некогда забавному летающему пареньку уже 36 лет, а в кинематографе он больше известен как сценарист. Впрочем, фанатки наверняка мечтали бы снова увидеть его на экране, уже не в подростковом кино.