10 актёров из любимых детских сериалов Disney, которые настолько изменились, что теперь только 18+
Теперь на них готовы часами смотреть не дети, а их мамочки.
Корпорация Disney давно и прочно закрепилась на рынке детских сериалов. Вы наверняка и сами бежали к телевизору посмотреть на очередные приключения или любовные переживания персонажей. Однако время идёт, некогда детские актёры взрослеют, но и сейчас многие были бы не прочь увидеть их на экране — ну или хотя бы в "Инстаграме". Бывшие подростки с возрастом стали только лучше, как хорошее вино. И вот несколько горячих примеров.
Кайл Шмид
Кайл Шмид из сериала "Меткий бросок" (Alley Cats Strike) двухтысячного года был кумиром многих девчонок. Сейчас Кайлу уже 36 лет, но, судя по количеству подписчиков в "Инстаграме", фанатеть от него не перестали. Да и актёром он по-прежнему остаётся востребованным.
Ник Спано
Фото © Fandom / Фото © Instagram / luckyspano
Ещё один сериал двухтысячного года — "Зажигай со Стивенсонами" — и один из главных персонажей в исполнении Ника Спано. Несмотря на то что в комедии также играл Шайа Лабаф, именно к Нику было приковано основное внимание юных зрительниц. Да и сейчас 45-летний актёр женским вниманием явно не обделён.
Роберт Ричард
Фото © YouTube / dizneyMANIA / Фото © Instagram / therobertrichard
Ещё одна звезда сериала "Меткий бросок" Роберт Ричард. 38-летний актёр из забавного подростка превратился в накачанную звезду кино и телевидения.
Чез Старбак
Фото © IMBD / Фото © Instagram / chez_starbuck
Актёр Чез Старбак из сериала "Сын русалки" (The Thirteenth Year) 1999 года в России был не особо известен, а вот для западных подростков стал настоящей звездой. Сейчас Чезу уже 38 лет, но он продолжает радовать зрителей в кино и фанатов в "Инстаграме".
Эрик фон Деттен
Фото © IMBD / Фото © Instagram / erikvondangerous
Актёр Эрик фон Деттен сейчас известен больше не по кино, а по мультфильмам. Он озвучивал персонажей в "Истории игрушек", "Аватаре" и других мультиках. А начинал как кумир девчонок в сериале 1998 года "Крутой вираж" (Brink). Хотя 38-летний актёр и сам на экране до сих пор бы выглядел отлично, пишет BuzzFeed.
Итан Крафт
Фото © Fandom / Фото © Instagram / heyclaytron
Сериал "Лиззи Магуайер" тоже был не особо известен в России, но это, безусловно, яркий представитель подростковых сериалов Disney. Как и один из главных его героев Итан Крафт. В последние годы про 33-летнего актёра мало что слышно, так что поклонницам остаётся любоваться на него только в "Инстаграме".
Филлип Риз
Фото © IMBD Фото © Instagram / phillip.rhys
В 1999 году в сериале "Ксенон. Девушка XXI века" Риз был похож на стереотипного персонажа мальчикового бойз-бенда. Добавить к этому немного Disney — и вот готов абсолютный кумир подростков. Впрочем, после сериала Филлип ещё много где снимался, а количество подписчиков 49-летнего актёра в "Инстаграме" говорит о том, что и фанатов не убавилось.
Эван Питерс
Звезда сериала "Фил из будущего" теперь известен по супергеройским фильмам про Людей Икс. А когда-то его комичная роль заставляла прилипать к экранам подростков, хотя и выглядел он совсем не геройски. Не то что сейчас, в 34 года.
Майкл Копон
Фото © Fandom / Фото © Instagram / michaelcopon
В сериале "Ребята по соседству" (Boyz 'N Commotion) 1991 года были собраны образы стереотипных крутых парней того времени. Один из них — Рики в исполнении актёра Майкла Копона. Образ не самого сообразительного качка, впрочем, не стал преследовать артиста всю жизнь. И сейчас, в свои 38 лет, Майкл выглядит на все 100 тысяч подписчиков в "Инстаграме".
Майкл Дж. Паган
Фото © Common Senece / Фото © / Instagram / michaeljpaganofficial
Сериал "Вверх, вверх под облака!" (Up, Up and Away) двухтысячного года можно назвать классикой детского супергеройского кино. Немалая заслуга в этом актёра Майкла Дж. Пагана, отлично сыгравшего одну из главных ролей. Сейчас некогда забавному летающему пареньку уже 36 лет, а в кинематографе он больше известен как сценарист. Впрочем, фанатки наверняка мечтали бы снова увидеть его на экране, уже не в подростковом кино.
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