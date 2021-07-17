10 актёров из любимых детских сериалов Disney, которые настолько изменились, что теперь только 18+

Корпорация Disney давно и прочно закрепилась на рынке детских сериалов. Вы наверняка и сами бежали к телевизору посмотреть на очередные приключения или любовные переживания персонажей. Однако время идёт, некогда детские актёры взрослеют, но и сейчас многие были бы не прочь увидеть их на экране — ну или хотя бы в "Инстаграме". Бывшие подростки с возрастом стали только лучше, как хорошее вино. И вот несколько горячих примеров.

Кайл Шмид

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Кайл Шмид из сериала "Меткий бросок" (Alley Cats Strike) двухтысячного года был кумиром многих девчонок. Сейчас Кайлу уже 36 лет, но, судя по количеству подписчиков в "Инстаграме", фанатеть от него не перестали. Да и актёром он по-прежнему остаётся востребованным.

Ник Спано

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Ещё один сериал двухтысячного года — "Зажигай со Стивенсонами" — и один из главных персонажей в исполнении Ника Спано. Несмотря на то что в комедии также играл Шайа Лабаф, именно к Нику было приковано основное внимание юных зрительниц. Да и сейчас 45-летний актёр женским вниманием явно не обделён.

Роберт Ричард

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Ещё одна звезда сериала "Меткий бросок" Роберт Ричард. 38-летний актёр из забавного подростка превратился в накачанную звезду кино и телевидения.

Чез Старбак

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Актёр Чез Старбак из сериала "Сын русалки" (The Thirteenth Year) 1999 года в России был не особо известен, а вот для западных подростков стал настоящей звездой. Сейчас Чезу уже 38 лет, но он продолжает радовать зрителей в кино и фанатов в "Инстаграме".

Эрик фон Деттен

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Актёр Эрик фон Деттен сейчас известен больше не по кино, а по мультфильмам. Он озвучивал персонажей в "Истории игрушек", "Аватаре" и других мультиках. А начинал как кумир девчонок в сериале 1998 года "Крутой вираж" (Brink). Хотя 38-летний актёр и сам на экране до сих пор бы выглядел отлично, пишет BuzzFeed.

Итан Крафт

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Сериал "Лиззи Магуайер" тоже был не особо известен в России, но это, безусловно, яркий представитель подростковых сериалов Disney. Как и один из главных его героев Итан Крафт. В последние годы про 33-летнего актёра мало что слышно, так что поклонницам остаётся любоваться на него только в "Инстаграме".

Филлип Риз

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В 1999 году в сериале "Ксенон. Девушка XXI века" Риз был похож на стереотипного персонажа мальчикового бойз-бенда. Добавить к этому немного Disney — и вот готов абсолютный кумир подростков. Впрочем, после сериала Филлип ещё много где снимался, а количество подписчиков 49-летнего актёра в "Инстаграме" говорит о том, что и фанатов не убавилось.

Эван Питерс

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Звезда сериала "Фил из будущего" теперь известен по супергеройским фильмам про Людей Икс. А когда-то его комичная роль заставляла прилипать к экранам подростков, хотя и выглядел он совсем не геройски. Не то что сейчас, в 34 года.

Майкл Копон

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В сериале "Ребята по соседству" (Boyz 'N Commotion) 1991 года были собраны образы стереотипных крутых парней того времени. Один из них — Рики в исполнении актёра Майкла Копона. Образ не самого сообразительного качка, впрочем, не стал преследовать артиста всю жизнь. И сейчас, в свои 38 лет, Майкл выглядит на все 100 тысяч подписчиков в "Инстаграме".

Майкл Дж. Паган

Фото © Common Senece / Фото © / Instagram / michaeljpaganofficial