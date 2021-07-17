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Модель плюс-сайз разделась спустя 12 дней после родов, показав, что её тело никогда не будет прежним

Разумеется, Хантер не чувствовала себя на высоте в спортивном топе со следами от молока и во взрослом памперсе, однако она помнила одну важную вещь — совсем недавно она создала нового человека.

17 июля, 10:00

Фото © Instagram / huntermcgrady

28-летняя модель Хантер Макгрейди стала невероятно популярной после того, как попала на обложку Sports Illustrated Swimsuit, работая в сегменте плюс-сайз. В своём инстаграме девушка всегда демонстрировала фигуру в максимально удачных позах и нарядах, не желая привлекать внимание к недостаткам фигуры. Однако в этот раз, после рождения сына, модель решила перевернуть игру, пишет Daily Mail.

Фото © Instagram / huntermcgrady

Фото © Instagram / huntermcgrady

Она сделала честное селфи в ванной, не стараясь ничего приукрасить. На ней был спортивный топ со следами от молока и взрослый памперс, без которого Хантер не могла обойтись на 12-й день после родов. Её волосы были растрёпаны, макияж отсутствовал, как и линзы, которые модель заменила на простые очки. Живот девушки, покрытый растяжками, висел и отказывался приходить в норму. Под снимком молодая мама поделилась своими мыслями.

Фото © Instagram / huntermcgrady

Фото © Instagram / huntermcgrady

Я просто уставшая девушка, которая стоит перед зеркалом и учится любить своё новое тело. Я стараюсь не видеть памперс, пятна на топе, обвисший живот и остальное. Я постоянно напоминаю себе, что я не только создала новую жизнь, но и носила её в себе 9 месяцев, потом 45 часов мучилась в родильном отделении, а теперь каждый день кормлю её по несколько раз. Сейчас я так благодарна Богу за это тело

Хантер Макгрейди

Фото © Instagram / huntermcgrady

Фото © Instagram / huntermcgrady

Девушку в комментариях поддержали фанатки, ведь для любой будущей мамы важнее всего здоровье малыша, а не собственная фигура. А модель до этого заставила их поволноваться. Когда Хантер была беременна, её брат погиб в аварии, что просто уничтожило девушку морально. А затем коронавирус вызвал у неё преэклампсию, которая сопровождалась повышенным давлением, отёками и протеинурией.

Толстушка сбросила больше 100 кг, устав от придирок, но лишняя кожа превратила её в сдувшийся шарик

Толстушка сбросила больше 100 кг, устав от придирок, но лишняя кожа превратила её в сдувшийся шарик

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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