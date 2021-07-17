Модель плюс-сайз разделась спустя 12 дней после родов, показав, что её тело никогда не будет прежним

Разумеется, Хантер не чувствовала себя на высоте в спортивном топе со следами от молока и во взрослом памперсе, однако она помнила одну важную вещь — совсем недавно она создала нового человека.