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Тусовщица отказалась от алкоголя 3 недели назад, но уже сейчас удивительно, как изменилось её тело

Никто не будет спорить с тем, что алкоголь вреден. Но из-за этого мало кто пьёт меньше. Тиктокерша Даниэль Пирс решила вспомнить советы врачей, отказалась от любимого вина и за три недели так сильно изменилась, что, кажется, ещё нескоро возьмёт в руку бокал.

29 июня, 08:30

Кадры из видео © TikTok / danielle.pierce22

Даниэль впервые попробовала алкоголь в 16 лет, а в 18 уже регулярно выпивала во время студенческих вечеринок. Теперь девушке 24 года, алкоголичкой она не стала. Тем не менее Даниэль просто не может представить свою жизнь без пары бутылок вина в неделю и коктейлей по выходным. Но недавно Пирс решила взяться за свою фигуру, выпивка в планы никак не вписывалась. Даже не приступая к тренировкам, она просто перестала пить. Вот что из этого вышло.

Кадры из видео © TikTok / danielle.pierce22

Чтобы увидеть изменения во внешности, потребовалось всего три недели. Результаты и правда впечатляющие. Оказывается, один только отказ от алкоголя помогает в похудении. За это время Даниэль сбросила семь килограммов! Вместе с лишним весом также ушло по пять сантиметров с талии и ягодиц.

Кадры из видео © TikTok / danielle.pierce22

Кадры из видео © TikTok / danielle.pierce22

Одни плюсы! Мало того что девушка похудела, стала мыслить яснее, так ещё и экономия выходит очень неплохая. По словам Даниэль, раньше она могла тратить до 114 долларов (8,2 тысячи рублей) в неделю. Только за те три недели эксперимента девушка в рублях сохранила почти 25 тысяч, пишет Ladbible. Пирс поделилась роликом в TikTok, где его посмотрело больше полумиллиона человек. Судя по комментариям, её преображение вдохновило тысячи человек.

Я просто обязана тоже такое провернуть

melissaoverstreet

Вот она, мотивация, которая была так мне нужна. Спасибо! И выглядишь ты просто великолепно!

janet_inthe_burbs

Зависимый завязал с алкоголем на год, и достаточно увидеть его лицо, чтобы понять — оно того стоило

Зависимый завязал с алкоголем на год, и достаточно увидеть его лицо, чтобы понять — оно того стоило

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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