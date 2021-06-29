Тусовщица отказалась от алкоголя 3 недели назад, но уже сейчас удивительно, как изменилось её тело

Никто не будет спорить с тем, что алкоголь вреден. Но из-за этого мало кто пьёт меньше. Тиктокерша Даниэль Пирс решила вспомнить советы врачей, отказалась от любимого вина и за три недели так сильно изменилась, что, кажется, ещё нескоро возьмёт в руку бокал.