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Зависимый завязал с алкоголем на год, и достаточно увидеть его лицо, чтобы понять — оно того стоило

Герой этого материала пил всю свою жизнь и не видел в этом ничего страшного. С банкой пива он завёл семью, стал отцом, купил свой первый дом, но год назад всё изменилось. Не без помощи семьи мужчина осознал — нужно срочно бросать.

15 апреля 2021, 09:42

Фото © Reddit / Rjm1230

С пользователем Reddit Rjm1230 алкоголь сыграл злую шутку. Американец никогда и не думал, что он зависим. Бутылочка пива после работы — ну разве это алкоголизм? Ещё какой. Он чуть не распрощался со всем, чего добивался на протяжении своей жизни, но семья вовремя намекнула, что нужно избавляться от вредной привычки.

Ровно год, как я не пью алкоголь. Никогда не думал, что смогу опубликовать это, но вот оно! Жизнь не идеальна, но, чёрт возьми, она стала намного лучше!

Rjm1230

Фото © Reddit / Rjm1230

Фото © Reddit / Rjm1230

Отметив свой первый день без алкоголя в специальном приложении, мужчина начал следить за здоровьем. Вместе с выпивкой из жизни Rjm1230 исчезли перекусы. Чтобы как-то отвлекать себя от соблазна, мужчина вкладывал всю энергию в кулинарию. Шикарные здоровые блюда, томатный соус по семейному рецепту — всё, только бы не сорваться в ближайший алкомаркет. Такая диета помогла без особых физических нагрузок сбросить 13 килограммов.

Герой материала вместе со своим племянником. Фото © Reddit / Rjm1230

Герой материала вместе со своим племянником. Фото © Reddit / Rjm1230

Отношения с семьёй тоже стали налаживаться. Спустя пять месяцев без бутылки мужчина впервые провёл отпуск не на диване, а вместе со своей сестрой и племянником, которые приехали из Джорджии. Даже тогда мальчик с трудом узнал дядю — слишком уж он хорошо выглядел. Хотя сам Rjm1230 не верил, что как-то изменился. Лишь недавно, просматривая фотоплёнку за предыдущий год, мужчина осознал, насколько он преобразился. Когда он поделился коллажем на Reddit, он тут же завирусился. За день его оценило больше ста тысяч человек.

Я отказываюсь верить, что это один и тот же человек. Поздравляю, парень справа, должно быть, лет на 20 моложе!

ScotlandsFinest1603

Со всем уважением, но выглядел ты чертовски плохо. А теперь ты словно викинг-красавчик!

officialM3DL3Y

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Авторы
Трофимов Сергей
Трофимов Сергей

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