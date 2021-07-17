НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Обвиняемого в убийстве самарского адвоката Сокирской обнаружили мёртвым

Также на месте происшествия была найдена записка, которую написал сам Алексей Рясков.

17 июля, 12:55
<p>Алексей Рясков. Фото © LIFE</p>

Алексей Рясков. Фото © LIFE

Обвиняемого в расправе над самарским адвокатом Екатериной Сокирской (Пузиковой) Алексея Ряскова обнаружили мёртвым во дворе медучреждения ФСИН. Об этом Лайфу сообщил источник.

Также на месте трагедии была записка, в которой Рясков просил никого не винить в своей смерти, передавал добрые пожелания своей первой семье и нелестно высказывался в адрес убитой им Сокирской.

"Она схватила нож, а я — топор": Подозреваемый в убийстве адвоката Сокирской рассказал о событиях того рокового дня

"Она схватила нож, а я — топор": Подозреваемый в убийстве адвоката Сокирской рассказал о событиях того рокового дня

Напомним, что тело 32-летней вдовы самарского банкира Дмитрия Пузикова, отравленного в 2012 году, с ножевыми ранениями обнаружил её отец. Известно, что накануне трагедии Екатерина прилетела из Краснодара. Первым в списке подозреваемых в убийстве Сокирской стал её экс-возлюбленный, который накануне трагедии опубликовал неоднозначное заявление. Как Лайфу сообщил источник, в скором времени правоохранители планируют нанести ему визит и провести обыск в квартире, где он живёт.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Уголовное дело о поджоге завели после крупного природного пожара в Тольятти

11 июля, 17:51

Расчленённое тело женщины обнаружили под Томском после посиделок с мужчинами и алкоголем

сегодня в 09:45

Пассажир Ан-28 вызвал жуткую истерику у своей девушки, попрощавшись с ней перед падением

сегодня в 13:37

"Я там сейчас не нужен": Гильерме допустил завершение карьеры в сборной России по футболу

сегодня в 13:42

Иммунолог оценил идею ревакцинации от ковида всю жизнь

сегодня в 13:31

Новости партнеров

Layer 1