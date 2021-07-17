Обвиняемого в убийстве самарского адвоката Сокирской обнаружили мёртвым
Также на месте происшествия была найдена записка, которую написал сам Алексей Рясков.
Алексей Рясков. Фото © LIFE
Обвиняемого в расправе над самарским адвокатом Екатериной Сокирской (Пузиковой) Алексея Ряскова обнаружили мёртвым во дворе медучреждения ФСИН. Об этом Лайфу сообщил источник.
Также на месте трагедии была записка, в которой Рясков просил никого не винить в своей смерти, передавал добрые пожелания своей первой семье и нелестно высказывался в адрес убитой им Сокирской.
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Напомним, что тело 32-летней вдовы самарского банкира Дмитрия Пузикова, отравленного в 2012 году, с ножевыми ранениями обнаружил её отец. Известно, что накануне трагедии Екатерина прилетела из Краснодара. Первым в списке подозреваемых в убийстве Сокирской стал её экс-возлюбленный, который накануне трагедии опубликовал неоднозначное заявление. Как Лайфу сообщил источник, в скором времени правоохранители планируют нанести ему визит и провести обыск в квартире, где он живёт.
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