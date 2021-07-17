Обвиняемого в убийстве самарского адвоката Сокирской обнаружили мёртвым

Также на месте трагедии была записка, в которой Рясков просил никого не винить в своей смерти, передавал добрые пожелания своей первой семье и нелестно высказывался в адрес убитой им Сокирской.

Напомним, что тело 32-летней вдовы самарского банкира Дмитрия Пузикова, отравленного в 2012 году, с ножевыми ранениями обнаружил её отец. Известно, что накануне трагедии Екатерина прилетела из Краснодара. Первым в списке подозреваемых в убийстве Сокирской стал её экс-возлюбленный, который накануне трагедии опубликовал неоднозначное заявление. Как Лайфу сообщил источник, в скором времени правоохранители планируют нанести ему визит и провести обыск в квартире, где он живёт.