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Сбившей троих детей в Москве студентке ужесточили обвинение, и теперь ей грозит до 7 лет за решёткой

Не исключено, что на время расследования девушка будет отправлена в следственный изолятор. Ранее её поместили под домашний арест.

19 июля, 14:52
<p>Фото © Пресс-служба Тверского районного суда Москвы</p>

Фото © Пресс-служба Тверского районного суда Москвы

Сбившей троих детей на юге Москвы студентке предъявили обвинение и потребовали изменить меру пресечения. Видео © LIFE

Студентке Валерии Башкировой, которая сбила троих детей на пешеходном переходе в Москве, ужесточили обвинение. Вместо двух месяцев домашнего ареста полиция предложила заключить обвиняемую под стражу в СИЗО.

Также полиция потребовала переквалифицировать действия девушки, ей предъявлено обвинение по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Наказание за данное преступление предусматривает лишение свободы на срок до семи лет с отбыванием наказания в колонии.

Сбившая троих детей на юге Москвы девушка почти не ест и страдает от ночных кошмаров

Сбившая троих детей на юге Москвы девушка почти не ест и страдает от ночных кошмаров

Напомним, ДТП произошло 16 июля на улице Авиаторов. Легковой автомобиль, за рулём которого была 18-летняя студентка Валерия Башкирова, сбил троих детей на пешеходном переходе. В результате аварии скончались пятилетний мальчик, а также ребёнок в возрасте трёх лет. Как узнал Лайф, четырёхмесячная девочка, которая находилась в коляске, получила ушибы и лёгкое сотрясение. 19 июля стало известно, что малышку выписали из больницы. 17 июля Никулинский суд Москвы отправил студентку под домашний арест на два месяца. Отвечать на вопросы журналистов после заседания суда она отказалась.

Валерия Башкирова: Московский суд ждёт, когда народ поднимет на вилы убийцу малышей на пешеходном переходе

Валерия Башкирова: Московский суд ждёт, когда народ поднимет на вилы убийцу малышей на пешеходном переходе

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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