Путин: Мы смогли быстро преодолеть последствия кризиса благодаря гибкой макроэкономической политике

Гибкая и одновременно ответственная макроэкономическая политика позволила России быстро преодолеть последствия кризиса. Об этом заявил в понедельник президент Владимир Путин, выступая на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

"Благодаря ответственной и одновременно гибкой макроэкономической политике, мерам поддержки предпринимательства и высокотехнологичных отраслей мы смогли быстро преодолеть кризисные последствия", — отметил глава государства.

Путин добавил, что экономический рост по итогам текущего года составит порядка четырёх процентов.

"Нужно использовать такие позитивные тенденции для повышения уровня жизни людей, потому что в конечном счёте именно в этом и заключается смысл экономического роста, его ключевой результат, и за всеми макроэкономическими показателями, индикаторами нужно всегда видеть конкретного человека и его проблемы", — резюмировал Путин.

Ранее во время саммита АТЭС Владимир Путин заявил, что экономика России в целом восстановилась после пандемии. Президент России обратил внимание, что уже в 2021 году мы уверенно выйдем на положительную динамику роста. Также глава государства отметил, что Россия готова делиться антикризисными наработками, в том числе в рамках министерского диалога по вопросам макроэкономической и структурной политики.