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Путин: Мы смогли быстро преодолеть последствия кризиса благодаря гибкой макроэкономической политике

В Кремле ожидают, что экономический рост по итогам текущего года составит порядка четырёх процентов. Но это непременно должно отразиться на жизни людей.

19 июля, 14:51

Фото © Kremlin.ru

Гибкая и одновременно ответственная макроэкономическая политика позволила России быстро преодолеть последствия кризиса. Об этом заявил в понедельник президент Владимир Путин, выступая на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

"Благодаря ответственной и одновременно гибкой макроэкономической политике, мерам поддержки предпринимательства и высокотехнологичных отраслей мы смогли быстро преодолеть кризисные последствия", — отметил глава государства.

Путин добавил, что экономический рост по итогам текущего года составит порядка четырёх процентов.

"Нужно использовать такие позитивные тенденции для повышения уровня жизни людей, потому что в конечном счёте именно в этом и заключается смысл экономического роста, его ключевой результат, и за всеми макроэкономическими показателями, индикаторами нужно всегда видеть конкретного человека и его проблемы", — резюмировал Путин.

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Ранее во время саммита АТЭС Владимир Путин заявил, что экономика России в целом восстановилась после пандемии. Президент России обратил внимание, что уже в 2021 году мы уверенно выйдем на положительную динамику роста. Также глава государства отметил, что Россия готова делиться антикризисными наработками, в том числе в рамках министерского диалога по вопросам макроэкономической и структурной политики.

Отметим, что в июне международное рейтинговое агентство Fitch спрогнозировало более высокий рост российскому ВВП. Агентство объяснило это увеличением добычи нефти и восстановлением потребления в стране после спада эпидемии.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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