Бывший футболист сборной России Набабкин продлил контракт с ЦСКА

Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин продлил контракт с командой до конца следующего сезона. Об этом сообщается на сайте армейцев.

Набабкин выступает за ЦСКА с 2010 года. До этого он защищал цвета ФК "Москва". В составе красно-синих защитник провёл 252 матча, забил четыре гола и сделал восемь результативных передач.

Выступая за ЦСКА, футболист стал трёхкратным чемпионом России, выиграл два Кубка и три Суперкубка страны. В составе сборной России он с 2012 по 2019 год сыграл пять матчей.