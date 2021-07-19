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Бывший футболист сборной России Набабкин продлил контракт с ЦСКА

В составе армейского клуба он стал трёхкратным чемпионом России, выиграл два Кубка и три Суперкубка страны.

19 июля, 14:40
<p>Фото © ПФК ЦСКА</p>

Фото © ПФК ЦСКА

Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин продлил контракт с командой до конца следующего сезона. Об этом сообщается на сайте армейцев.

Набабкин выступает за ЦСКА с 2010 года. До этого он защищал цвета ФК "Москва". В составе красно-синих защитник провёл 252 матча, забил четыре гола и сделал восемь результативных передач.

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Выступая за ЦСКА, футболист стал трёхкратным чемпионом России, выиграл два Кубка и три Суперкубка страны. В составе сборной России он с 2012 по 2019 год сыграл пять матчей.

Также в понедельник ЦСКА утвердил Алексея Березуцкого в статусе главного тренера. Ранее он возглавлял команду в роли исполняющего обязанности наставника.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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