Бывший футболист сборной России Набабкин продлил контракт с ЦСКА
В составе армейского клуба он стал трёхкратным чемпионом России, выиграл два Кубка и три Суперкубка страны.
Фото © ПФК ЦСКА
Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин продлил контракт с командой до конца следующего сезона. Об этом сообщается на сайте армейцев.
Набабкин выступает за ЦСКА с 2010 года. До этого он защищал цвета ФК "Москва". В составе красно-синих защитник провёл 252 матча, забил четыре гола и сделал восемь результативных передач.
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Выступая за ЦСКА, футболист стал трёхкратным чемпионом России, выиграл два Кубка и три Суперкубка страны. В составе сборной России он с 2012 по 2019 год сыграл пять матчей.
Также в понедельник ЦСКА утвердил Алексея Березуцкого в статусе главного тренера. Ранее он возглавлял команду в роли исполняющего обязанности наставника.
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