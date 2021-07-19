"Рубин" и "Сочи" узнали возможных соперников в квалификации Лиги конференций
При этом южанам сначала будет необходимо в двухматчевом противостоянии сломить сопротивление клуба "Кешля" из Азербайджана.
Фото © VK / ФК "Рубин" (Казань)
Футбольные клубы "Рубин" и "Сочи" узнали своих потенциальных соперников по третьему раунду Лиги конференций. Жеребьёвка состоялась в понедельник, 19 июля.
Так, "Сочи", если сможет пройти во втором раунде "Кешлю", встретится с победителем пары "Партизан" (Сербия) — "ДАК-1904" (Словакия). Казанцы же, которые как раз стартуют с третьего раунда, сыграют с сильнейшим в противостоянии "Судува" (Литва) — "Ракув" (Польша).
Напомним, что свой первый матч в новом еврокубке команда Владимира Федотова проведёт на стадионе "Фишт" 22 июля, а через неделю южане отправятся на выезд в гости к клубу "Кешля" из Азербайджана.
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