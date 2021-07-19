"Рубин" и "Сочи" узнали возможных соперников в квалификации Лиги конференций

Футбольные клубы "Рубин" и "Сочи" узнали своих потенциальных соперников по третьему раунду Лиги конференций. Жеребьёвка состоялась в понедельник, 19 июля.

Так, "Сочи", если сможет пройти во втором раунде "Кешлю", встретится с победителем пары "Партизан" (Сербия) — "ДАК-1904" (Словакия). Казанцы же, которые как раз стартуют с третьего раунда, сыграют с сильнейшим в противостоянии "Судува" (Литва) — "Ракув" (Польша).