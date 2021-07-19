Черчесову быстро надоело отдыхать: Где продолжит карьеру бывший наставник сборной России Прошло лишь десять дней с момента ухода тренера из национальной команды, как уже появилась информация о его переговорах с потенциальным работодателем. Не привык он долго оставаться без дела. 19 июля, 12:38 Фото © РФС

Новость о том, что бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прервал свой отпуск в Северной Осетии и вылетел в Москву на переговоры, стала настоящей бомбой. Информация была опубликована "Чемпионатом" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

При этом, с кем именно будет вести переговоры Черчесов, не уточнялось. Известно лишь, что он вылетел на встречу с потенциальным работодателем.

А ведь тренер только десять дней назад покинул сборную России, с которой не смог пробиться в плей-офф Евро-2020. Уходя, Станислав Саламович отказался от компенсации за досрочный разрыв контракта в размере пяти миллионов евро, чем расположил к себе всю футбольную общественность. Злые языки поутихли, и тренер отправился в отпуск на свою малую родину. Ожидалось, что Черчесов как следует перезарядит батарейки и с новыми силами возьмётся за поиски новой работы.

Но нет, долго оставаться без работы Черчесов не привык. Вдобавок к сведениям о его вылете в Москву появились сообщения о якобы возможном назначении главным тренером столичного ЦСКА. Сенсационная с любой точки зрения информация со ссылкой на надёжный источник появилась в телеграм-канале "Добрый пруф", специализирующемся на новостях из стана армейцев.

О возможном назначении Черчесова наставником ЦСКА сообщили и в Eurostavka. По информации издания, инициатором якобы мог быть председатель совета директоров армейского клуба Максим Орешкин.

Информация о переговорах с ЦСКА выглядит безумной. Особенно учитывая натянутые отношения армейского руководства с 57-летним специалистом. Можно вспомнить, что в ноябре Черчесов в интервью "Матч ТВ" критически высказался о нападающем красно-синих Фёдоре Чалове, а также об Алексее и Антоне Миранчуках. Это произошло после болезненных поражений сборной в Лиге наций от Турции (2:3) и Сербии (0:5).

"Чалов и Миранчуки? "Золотому активу", как вы говорите, пора себя хотя бы позолоченными сделать. Они сыграли, и сейчас они у себя дома пьют чай, а я тут у вас. Они должны слушать, что мы говорим, и идти вперёд. "Золотой актив" должен что-то делать", — неожиданно жёстко заявил Черчесов.

Уже на следующий день на сайте ЦСКА было опубликовано заявление клуба с осуждением Черчесова. В клубе напомнили, что ранее болельщики называли тренера "физруком" за нежелание привлекать в команду новых футболистов. Президент ЦСКА Евгений Гинер и вовсе выразил мнение, что Черчесов сам себя публично унизил.

"Считаю, что руководитель — неважно, клуба, сборной или ещё чего-то, — не может позволять себе оскорблять человека, который ответить ему не может. Этот позолоченный, этот бездарный, этот чай пьёт… Зачем это? Тем более по телевизору. Мальчик же тебе не ответит. Считаю, Черчесов прежде всего унизил сам себя", — сказал Гинер.





Возможный переход Черчесова в ЦСКА не мог оставить равнодушными болельщиков, вне зависимости от их клубных пристрастий. Кто-то молился, чтобы информация оказалась обычной уткой, кто-то по обыкновению придумывал весёлые шутки на заданную тему.

"Если Акинфеев не идёт к Стасу, то Стас сам идёт к Акинфееву", — написал один из пользователей "Твиттера".

Напомним, что Игорь Акинфеев ушёл из сборной России после окончания домашнего ЧМ-2018, на котором он стал одним из главных героев. Черчесов многократно уговаривал армейского вратаря вернуться в национальную команду и принять участие в Евро-2020, но футболист своего решения так и не изменил.

Казалось бы, слухи и слухи. Кого только не сватают журналисты в тот или иной клуб. Но в данном случае в ЦСКА не могли не отреагировать на сообщения о возможном приходе Черчесова. И отреагировал не кто иной, как Орешкин, который, по данным СМИ, якобы сам инициировал переговоры с тренером.

"Надеюсь, никто в клубе не додумался вести "такие" переговоры!" — написал Орешкин в своём инстаграме.

Попутно председатель совета директоров клуба поддержал нынешнего наставника ЦСКА Алексея Березуцкого, в середине июня сменившего на этом посту Ивицу Олича. Он напомнил, что 19 июля бывшему защитнику команды предстоит первый домашний матч в новой роли. Соперником армейцев в товарищеской встрече будет новичок РПЛ "Нижний Новгород".

Тут же было принято решение утвердить Березуцкого в статусе главного тренера ЦСКА. До этого он возглавлял команду в статусе исполняющего обязанности наставника.

При всей сенсационности новостей о возможном переходе Черчесова в ЦСКА далеко не все считают, что подобное никак не возможно. Дело в том, что в армейском клубе в последние месяцы наблюдается настоящая тренерская чехарда. Виктора Гончаренко сменил Ивица Олич, хорвата — Алексей Березуцкий. Да и назначение тренера без опыта в большой клуб не всегда приводит к мгновенным результатам.

Никто не гарантирует, что Березуцкий повторит путь Зинедина Зидана, которому с ходу удалось добиться колоссальных успехов в мадридском "Реале". А ведь несомненно, что с молодого специалиста будут требовать результат. Шутка ли, в прошлом сезоне ЦСКА финишировал на шестом месте в чемпионате России и впервые за последние 20 лет не смог пробиться в еврокубки.

Что касается Черчесова, то ему в любом случае не придётся долго сидеть без дела. Если тренер не найдёт работу в РПЛ, не исключён его переход в один из европейских клубов. По окончании игровой карьеры он возглавлял австрийские "Куфштайн" и "Ваккер-Тироль", а в 2016 году привёл варшавскую "Легию" к победам в чемпионате и Кубке Польши. Как бы вы ни относились к Черчесову, следить за его дальнейшей карьерой будет невероятно интересно.

Авторы Роман Фейгин