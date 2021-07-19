В Англии проведут расследование из-за беспорядков во время финального матча Евро-2020

Футбольная ассоциация Англии (FA) проведёт расследование в связи с нарушениями порядка во время финала чемпионата Европы на лондонском стадионе "Уэмбли". Об этом сообщается на сайте организации.

"Хотим понять, что произошло на стадионе и за его пределами во время финального матча. Мы уже проинформировали Министерство по делам культуры, спорта, СМИ и цифровых технологий о проведении независимой проверки. По её итогам все виновные будут привлечены к ответственности. Главное — извлечь необходимые уроки, чтобы подобное больше не повторилось", — говорится в заявлении FA.