В Англии проведут расследование из-за беспорядков во время финального матча Евро-2020
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11 июля в решающем матче турнира англичане проиграли сборной Италии.
Футбольная ассоциация Англии (FA) проведёт расследование в связи с нарушениями порядка во время финала чемпионата Европы на лондонском стадионе "Уэмбли". Об этом сообщается на сайте организации.
"Хотим понять, что произошло на стадионе и за его пределами во время финального матча. Мы уже проинформировали Министерство по делам культуры, спорта, СМИ и цифровых технологий о проведении независимой проверки. По её итогам все виновные будут привлечены к ответственности. Главное — извлечь необходимые уроки, чтобы подобное больше не повторилось", — говорится в заявлении FA.
Ранее дисциплинарный комитет УЕФА открыл дело в отношении FA из-за поведения болельщиков во время финала Евро-2020. Обвинения выдвинуты по четырём пунктам: появление на поле фанатов, бросание на газон посторонних предметов, неправомерное поведение болельщиков во время исполнения государственных гимнов и использование пиротехнических средств.
Финальный матч чемпионата Европы по футболу прошёл 11 июля. Трофей завоевала сборная Италии, победившая англичан со счётом 1:1 (по пенальти 3:2).
Ранее УЕФА наказал FA штрафом в размере 30 тысяч евро за поведение фанатов в полуфинальном матче Евро-2020 против датской команды (2:1).