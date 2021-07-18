"Наиболее доисторический футбол на Евро показали Турция и Россия. Россия удивила меня больше, потому что после ЧМ-2018 я думал, что эта команда находится на подъёме. У этой команды, очевидно, потенциал гораздо выше, чем тот результат, который она показала на чемпионате Европы. Я понимаю, почему сборная Македонии не может играть высоко, но не понимаю, почему этого не может Россия. Россияне позорно сыграли с Данией", — отметил Личка.