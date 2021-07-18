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"Доисторический футбол": Чешский тренер жёстко раскритиковал сборную России за игру на Евро-2020

Напомним, наша команда с треском провалилась на турнире и не смогла пробиться в плей-офф.

18 июля, 14:58

Президент Союза футбольных тренеров Чехии Вернер Личка раскритиковал игру сборной России на Евро-2020, назвав её доисторической.

"Наиболее доисторический футбол на Евро показали Турция и Россия. Россия удивила меня больше, потому что после ЧМ-2018 я думал, что эта команда находится на подъёме. У этой команды, очевидно, потенциал гораздо выше, чем тот результат, который она показала на чемпионате Европы. Я понимаю, почему сборная Македонии не может играть высоко, но не понимаю, почему этого не может Россия. Россияне позорно сыграли с Данией", — отметил Личка.

РФС признал выступление сборной России на Евро-2020 неудовлетворительным

РФС признал выступление сборной России на Евро-2020 неудовлетворительным

Напомним, сборная России по футболу с треском провалилась на Евро-2020, заняв последнее место в своей группе. В итоге своего поста лишился главный тренер команды Станислав Черчесов. Имя нового наставника в РФС пообещали назвать до 23 июля.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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