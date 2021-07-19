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Черчесова не будет: Алексей Березуцкий утверждён главным тренером ЦСКА

Уже сегодня армейцы проведут первый матч под его полноценным руководством против "Нижнего Новгорода".

19 июля, 09:16
<p>Фото © ПФК ЦСКА</p>

Фото © ПФК ЦСКА

Легендарный в прошлом защитник ЦСКА Алексей Березуцкий утверждён в статусе главного тренера команды. Об этом сообщает пресс-служба красно-синих.

Свой первый матч без приставки "исполняющий обязанности" наставник проведёт уже сегодня. Соперником станет дебютант РПЛ — "Нижний Новгород".

"Ставка на свои кадры": ЦСКА не будет искать тренера на смену Березуцкому

"Ставка на свои кадры": ЦСКА не будет искать тренера на смену Березуцкому

Напомним, Березуцкий возглавил ЦСКА текущим летом после того, как красно-синие расторгли контракт с хорватом Ивицей Оличем.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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