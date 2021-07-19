"Сильнейший соперник из возможных": Главный тренер "Спартака" оценил итоги жеребьёвки квалификации Лиги чемпионов
Стартовать в турнире красно-белым предстоит 3 августа на родном для себя стадионе. Через неделю их будет ждать ответная игра.
Фото © ФК "Спартак"
Главный тренер "Спартака" Руй Витория назвал соперника по третьему квалификационному раунду Лиги Чемпионов — "Бенфику" — самым сильным из возможных.
"Непростое, но интересное противостояние. Конечно, мы с "Бенфикой" хорошо знакомы. Жеребьёвка выбрала нам сложнейшего соперника из возможных. У нас есть цель, и мы будем биться за неё все 180 и даже больше минут. Но прямо сейчас мы сосредоточены на том, чтобы удачно стартовать в чемпионате", — цитирует Виторию твиттер красно-белых.
Ранее Лайф сообщал, что с бывшей командой Руя Витории — "Бенфикой" — "Спартак" сыграет сначала дома 3 августа, а через неделю отправится в Лиссабон, где и определится победитель противостояния.
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