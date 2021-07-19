Ждём "Бенфику": "Спартак" сыграет в Лиге чемпионов с бывшей командой своего тренера
Матчи третьего квалификационного раунда турнира пройдут 3–4 и 10 августа.
Фото © ФК "Спартак"
Первым соперником московского "Спартака" в отборочном турнире Лиге чемпионов будет лиссабонская "Бенфика". Таковы результаты жеребьёвки, состоявшейся в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне.
Первый матч состоится 3 или 4 августа в Москве. Ответная игра пройдёт 10 августа в Лиссабоне.
Победитель противостояния пробьётся в раунд плей-офф Лиги чемпионов. Жеребьёвка последнего этапа квалификации состоится 2 августа. Проигравший клуб примет участие в групповом раунде Лиги Европы.
"Спартак" в минувшем сезоне занял второе место в чемпионате России, завоевав путёвку в квалификацию Лиги чемпионов. Немецкого тренера Доменико Тедеско в июне сменил португалец Руй Витория, ранее возглавлявший "Бенфику".
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