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Ждём "Бенфику": "Спартак" сыграет в Лиге чемпионов с бывшей командой своего тренера

Матчи третьего квалификационного раунда турнира пройдут 3–4 и 10 августа.

19 июля, 10:23
<p>Фото © ФК "Спартак"</p>

Фото © ФК "Спартак"

Первым соперником московского "Спартака" в отборочном турнире Лиге чемпионов будет лиссабонская "Бенфика". Таковы результаты жеребьёвки, состоявшейся в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне.

Первый матч состоится 3 или 4 августа в Москве. Ответная игра пройдёт 10 августа в Лиссабоне.

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Победитель противостояния пробьётся в раунд плей-офф Лиги чемпионов. Жеребьёвка последнего этапа квалификации состоится 2 августа. Проигравший клуб примет участие в групповом раунде Лиги Европы.

"Спартак" в минувшем сезоне занял второе место в чемпионате России, завоевав путёвку в квалификацию Лиги чемпионов. Немецкого тренера Доменико Тедеско в июне сменил португалец Руй Витория, ранее возглавлявший "Бенфику".

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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