Первый вице-президент Федерации фехтования России (ФФР) и главный тренер национальной команды Ильгар Мамедов жёстко раскритиковал условия, созданные в олимпийской деревне в Токио. По его мнению, они не похожи на те, которые должны быть в XXI веке.

"Знаете, в моей жизни это уже девятая летняя Олимпиада, я не пропускал ни одной с Сеула-88. Так вот, лично я таких условий никогда не видел. Мягко говоря, мы удивлены условиями деревни, где всё, по идее, должно быть направлено на то, чтобы спортсмены чувствовали себя комфортно. Это не Япония XXI века. Олимпийская деревня — это настоящее средневековье", — отметил Мамедов в беседе с РИА "Новости".