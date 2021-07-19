"Настоящее средневековье": В сборной России раскритиковали условия проживания на Олимпиаде в Токио
Впрочем, даже такие неудобства не должны сказаться на результатах наших спортсменов, которые с лёгкостью ко всему привыкают.
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Первый вице-президент Федерации фехтования России (ФФР) и главный тренер национальной команды Ильгар Мамедов жёстко раскритиковал условия, созданные в олимпийской деревне в Токио. По его мнению, они не похожи на те, которые должны быть в XXI веке.
"Знаете, в моей жизни это уже девятая летняя Олимпиада, я не пропускал ни одной с Сеула-88. Так вот, лично я таких условий никогда не видел. Мягко говоря, мы удивлены условиями деревни, где всё, по идее, должно быть направлено на то, чтобы спортсмены чувствовали себя комфортно. Это не Япония XXI века. Олимпийская деревня — это настоящее средневековье", — отметил Мамедов в беседе с РИА "Новости".
По его словам, сами номера больше походят на "комнатушки" со стенами из гипсокартона. На всю команду полагается лишь один санузел, что создаёт серьёзные трудности для спортсменов, которые будут вынуждены стоять в очередях. Непонятно и то, как подключить в номерах интернет. Впрочем, Мамедов подчеркнул, что эти трудности не должны повлиять на результаты наших спортсменов.
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