Участников Олимпиады в Токио разместят на картонных антисекс-кроватях

В Токио участники Олимпийских игр будут спать на картонных кроватях, которые ломаются от резких движений, чтобы в условиях карантинных ограничений "избежать ненужных форм физического контакта". Об этом сообщает портал Explica.

Мебель создана из переработанных материалов (дерево и картон). Кровати выдерживают до 200 килограммов, однако ломаются от слишком резких движений, например, на них нельзя прыгать. Решение о проектировке и установке картонных спальных мест принял Международный олимпийский комитет. В комитете надеются, что спортсмены не будут заниматься сексом и другими "ненужными физическими контактами" в условиях пандемии.

Также олимпийцам запретили обниматься и пожимать друг другу руки, чтобы не допустить распространения CoViD-19.