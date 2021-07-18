Участников Олимпиады в Токио разместят на картонных антисекс-кроватях
Эта мера призвана ограничить дополнительные физические контакты в условиях пандемии коронавируса.
Фото © Explica
В Токио участники Олимпийских игр будут спать на картонных кроватях, которые ломаются от резких движений, чтобы в условиях карантинных ограничений "избежать ненужных форм физического контакта". Об этом сообщает портал Explica.
Мебель создана из переработанных материалов (дерево и картон). Кровати выдерживают до 200 килограммов, однако ломаются от слишком резких движений, например, на них нельзя прыгать. Решение о проектировке и установке картонных спальных мест принял Международный олимпийский комитет. В комитете надеются, что спортсмены не будут заниматься сексом и другими "ненужными физическими контактами" в условиях пандемии.
Также олимпийцам запретили обниматься и пожимать друг другу руки, чтобы не допустить распространения CoViD-19.
Ранее стало известно, что в связи с пандемией коронавируса организаторы Олимпиады ограничат посещаемость соревнований десятью тысячами зрителей. Кроме того, они решили не пускать зрителей на соревнования в Токио. И только в префектурах Фукусима, Ибараки, Мияги и Сидзуока, где пройдут отдельные состязания, местных болельщиков допустят.
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