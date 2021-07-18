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В Олимпийской деревне Токио впервые нашли коронавирус у спортсменов

Личности двоих инфицированных атлетов оргкомитет соревнований не раскрывает.

18 июля, 03:40
<p>Фото © ТАСС / EPA</p>

Фото © ТАСС / EPA

Первые два случая заражения коронавирусом среди спортсменов выявлены в Олимпийской деревне Токио. Об этом сообщает оргкомитет соревнований.

Личности спортсменов не раскрываются. Также известно о заражении ковидом одного олимпийца, проживающего за пределами Олимпийской деревни.

В оргкомитете добавили, что всего 18 июля CoViD-19 выявлен у 10 человек. Помимо атлетов это один зарубежный журналист, один иностранный работник и пятеро иностранцев, которые в отчёте японских властей обозначены как "относящиеся к Олимпиаде лица".

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Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Олимпийской деревне выявили накануне. Тогда речь шла о человеке, связанном с проведением Игр.

Как сообщал Лайф, ковид ранее нашли и у массажиста женской сборной России по регби-7. К счастью, спортсменки сдали отрицательные тесты и продолжили готовиться к соревнованиям.

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Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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