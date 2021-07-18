В Олимпийской деревне Токио впервые нашли коронавирус у спортсменов

Первые два случая заражения коронавирусом среди спортсменов выявлены в Олимпийской деревне Токио. Об этом сообщает оргкомитет соревнований.

Личности спортсменов не раскрываются. Также известно о заражении ковидом одного олимпийца, проживающего за пределами Олимпийской деревни.

В оргкомитете добавили, что всего 18 июля CoViD-19 выявлен у 10 человек. Помимо атлетов это один зарубежный журналист, один иностранный работник и пятеро иностранцев, которые в отчёте японских властей обозначены как "относящиеся к Олимпиаде лица".

Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Олимпийской деревне выявили накануне. Тогда речь шла о человеке, связанном с проведением Игр.