В Олимпийской деревне Токио впервые нашли коронавирус у спортсменов
Личности двоих инфицированных атлетов оргкомитет соревнований не раскрывает.
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Первые два случая заражения коронавирусом среди спортсменов выявлены в Олимпийской деревне Токио. Об этом сообщает оргкомитет соревнований.
Личности спортсменов не раскрываются. Также известно о заражении ковидом одного олимпийца, проживающего за пределами Олимпийской деревни.
В оргкомитете добавили, что всего 18 июля CoViD-19 выявлен у 10 человек. Помимо атлетов это один зарубежный журналист, один иностранный работник и пятеро иностранцев, которые в отчёте японских властей обозначены как "относящиеся к Олимпиаде лица".
Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Олимпийской деревне выявили накануне. Тогда речь шла о человеке, связанном с проведением Игр.
Как сообщал Лайф, ковид ранее нашли и у массажиста женской сборной России по регби-7. К счастью, спортсменки сдали отрицательные тесты и продолжили готовиться к соревнованиям.
Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.
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