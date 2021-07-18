С российских пловцов Андрусенко и Кудашева сняли обвинения в употреблении допинга
Теперь оба спортсмена смогут выступить на Играх в Токио в составе национальной команды.
Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Станислав Красильников, © ТАСС / Егор Алеев
CAS удовлетворил апелляцию российских пловцов Александра Кудашева и Вероники Андрусенко, которых ранее обвинили в употреблении допинга. Об этом РИА "Новости" рассказал президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников.
"Апелляция удовлетворена, наши спортсмены Вероника Андрусенко и Александр Кудашев смогут выступить на Олимпиаде в Токио", — сообщил Сальников.
Ранее Лайф сообщал, что российских пловцов Веронику Андрусенко и Александра Кудашева отстранили от соревнований на основании данных, которые предоставили в WADA. При этом речь шла о нарушениях, которые были зафиксированы несколько лет назад.
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