С российских пловцов Андрусенко и Кудашева сняли обвинения в употреблении допинга

CAS удовлетворил апелляцию российских пловцов Александра Кудашева и Вероники Андрусенко, которых ранее обвинили в употреблении допинга. Об этом РИА "Новости" рассказал президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников.

Ранее Лайф сообщал, что российских пловцов Веронику Андрусенко и Александра Кудашева отстранили от соревнований на основании данных, которые предоставили в WADA. При этом речь шла о нарушениях, которые были зафиксированы несколько лет назад.