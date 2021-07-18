НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

С российских пловцов Андрусенко и Кудашева сняли обвинения в употреблении допинга

Теперь оба спортсмена смогут выступить на Играх в Токио в составе национальной команды.

18 июля, 18:10
<p>Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Станислав Красильников, © ТАСС / Егор Алеев</p>

Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Станислав Красильников, © ТАСС / Егор Алеев

CAS удовлетворил апелляцию российских пловцов Александра Кудашева и Вероники Андрусенко, которых ранее обвинили в употреблении допинга. Об этом РИА "Новости" рассказал президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников.

"Апелляция удовлетворена, наши спортсмены Вероника Андрусенко и Александр Кудашев смогут выступить на Олимпиаде в Токио", сообщил Сальников.

В ОКР выразили недоумение из-за отстранения двух российских пловцов перед Олимпиадой

В ОКР выразили недоумение из-за отстранения двух российских пловцов перед Олимпиадой

Ранее Лайф сообщал, что российских пловцов Веронику Андрусенко и Александра Кудашева отстранили от соревнований на основании данных, которые предоставили в WADA. При этом речь шла о нарушениях, которые были зафиксированы несколько лет назад.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

"Спартак" разгромил "Химки" и выиграл кубок Париматч Премьер

сегодня в 18:53

Трёхкратный чемпион мира Далалоян не выступит в двух видах на Олимпиаде из-за травмы

сегодня в 14:00

Черчесов прервал отпуск и вылетел в Москву для переговоров с возможным работодателем

сегодня в 16:23

Эксперт: Коллективный иммунитет к коронавирусу в России достиг 60%

сегодня в 18:51

"Ростех" официально опубликовал фото носовой части новейшего российского истребителя

сегодня в 18:30

Новости партнеров

Layer 1