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Приехавшие на Олимпиаду пловцы из Польши уехали обратно из-за ошибки в заявке

Спортсмены уже потребовали отставки всего руководства местной федерации. В ближайшее время планируется провести заседания правления организации.

18 июля, 12:33
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Пловцы из Польши, которые приехали на Олимпиаду в Токио, были вынуждены улететь обратно из-за ошибки местной федерации при подаче заявки. Об этом сообщает Swimswam.

В этот "список" вошли Алицья Тхож, Бартош Пищорович, Александра Полянская, Матеуш Хованец, Доминика Коссаковская и Ян Холуб. При этом изначально они были в заявке из 23 человек, однако после приезда им почти сразу пришлось проследовать в обратном направлении.

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Сразу после инцидента 22 пловца обратились к главе PZP Павлу Сломиньскому с призывом ко всему правлению организации уйти в отставку. В свою очередь он признал ошибку. В ближайшее время планируется провести заседание правления PZP.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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