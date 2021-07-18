Приехавшие на Олимпиаду пловцы из Польши уехали обратно из-за ошибки в заявке

Пловцы из Польши, которые приехали на Олимпиаду в Токио, были вынуждены улететь обратно из-за ошибки местной федерации при подаче заявки. Об этом сообщает Swimswam.

В этот "список" вошли Алицья Тхож, Бартош Пищорович, Александра Полянская, Матеуш Хованец, Доминика Коссаковская и Ян Холуб. При этом изначально они были в заявке из 23 человек, однако после приезда им почти сразу пришлось проследовать в обратном направлении.