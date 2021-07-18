Приехавшие на Олимпиаду пловцы из Польши уехали обратно из-за ошибки в заявке
Спортсмены уже потребовали отставки всего руководства местной федерации. В ближайшее время планируется провести заседания правления организации.
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Пловцы из Польши, которые приехали на Олимпиаду в Токио, были вынуждены улететь обратно из-за ошибки местной федерации при подаче заявки. Об этом сообщает Swimswam.
В этот "список" вошли Алицья Тхож, Бартош Пищорович, Александра Полянская, Матеуш Хованец, Доминика Коссаковская и Ян Холуб. При этом изначально они были в заявке из 23 человек, однако после приезда им почти сразу пришлось проследовать в обратном направлении.
Сразу после инцидента 22 пловца обратились к главе PZP Павлу Сломиньскому с призывом ко всему правлению организации уйти в отставку. В свою очередь он признал ошибку. В ближайшее время планируется провести заседание правления PZP.
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