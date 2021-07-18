Почти 90 процентов японцев боятся роста заражений ковидом в стране из-за Олимпиады

Около 87 процентов жителей Японии боятся, что проведение летних Олимпийских игр в Токио спровоцирует рост числа инфицированных коронавирусом. Такие результаты опроса опубликовало агентство Kyodo .

Эти опасения привели к тому, что число японцев, выступающих против правительства и премьера страны Ёсихидэ Суги, достигло максимального значения — 49,8 процента. Согласны с действиями кабмина лишь 35,9 процента респондентов. Также, согласно данным исследования, 67,9 процента опрошенных считают, что решение правительства Токио о введении режима ЧС из-за ухудшения эпидситуации в регионе является неэффективным.